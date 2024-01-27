高雄女加LINE好友一個月內被騙25萬 警埋伏逮2年輕車手

高雄61歲許姓女子日前在網路看到投資廣告，心動加入Line好友後，從此誤入詐騙陷阱，居然一個月內損失25萬元；當許女家人得知後，隨即到岡山分局報案求助，警方利用雙方再次面交時，將年僅20歲左右的兩名詐騙男子，一舉逮捕究辦。

警方指出，許女當初聽信網路廣告誘惑，誆稱投資短時間迅速獲利，還穩賺不賠，致使許女深信不疑，於今年1月初期間，先以5萬元匯款至詐團帳戶，後續再交付20萬元給車手，前後損失25萬元。