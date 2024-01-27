高雄女加LINE好友一個月內被騙25萬 警埋伏逮2年輕車手
高雄61歲許姓女子日前在網路看到投資廣告，心動加入Line好友後，從此誤入詐騙陷阱，居然一個月內損失25萬元；當許女家人得知後，隨即到岡山分局報案求助，警方利用雙方再次面交時，將年僅20歲左右的兩名詐騙男子，一舉逮捕究辦。
警方指出，許女當初聽信網路廣告誘惑，誆稱投資短時間迅速獲利，還穩賺不賠，致使許女深信不疑，於今年1月初期間，先以5萬元匯款至詐團帳戶，後續再交付20萬元給車手，前後損失25萬元。
當警方獲報後，利用許女與對方約定本周三下午2時許再次面交20萬元時，預先進行埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕19歲邱姓男子及22歲林姓男子，並起獲工作手機、工作證、保管單、印章、憑證收據及贓款3萬3200元，全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。
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