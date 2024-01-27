快訊

NBA／Kobe逝世4周年紀念日這天 唐西奇狂飆73分率獨行俠險勝老鷹

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

準公幼崩壞／收費、薪資造假海撈補助款 投機園所多頭賺 退場機制在哪？

高雄女加LINE好友一個月內被騙25萬 警埋伏逮2年輕車手

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄61歲許姓女子日前在網路看到投資廣告，心動加入Line好友後，從此誤入詐騙陷阱，居然一個月內損失25萬元；當許女家人得知後，隨即到岡山分局報案求助，警方利用雙方再次面交時，將年僅20歲左右的兩名詐騙男子，一舉逮捕究辦。

警方指出，許女當初聽信網路廣告誘惑，誆稱投資短時間迅速獲利，還穩賺不賠，致使許女深信不疑，於今年1月初期間，先以5萬元匯款至詐團帳戶，後續再交付20萬元給車手，前後損失25萬元。

當警方獲報後，利用許女與對方約定本周三下午2時許再次面交20萬元時，預先進行埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕19歲邱姓男子及22歲林姓男子，並起獲工作手機、工作證、保管單、印章、憑證收據及贓款3萬3200元，全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。

警方逮獲兩車手。記者古和純／翻攝
警方逮獲兩車手。記者古和純／翻攝
警方起獲贓款與多項證物。記者古和純／翻攝
警方起獲贓款與多項證物。記者古和純／翻攝

車手 詐騙 廣告

延伸閱讀

影／當天才買安全帽被偷讓她氣炸 高雄男犯行全都錄稱「只是借用」

四叉貓：高雄民眾黨LINE群小草怨被當工讀生 眾人共鳴遭退群

謝票意外撞期！明天侯友宜、柯文哲都到高雄

飆漲1.9倍…LINE Pay掛牌直奔千金股 躍興櫃股王

相關新聞

彰化火警2幼童臉燻黑被救出 阿嬤逃出、57歲中風阿公臥床成焦屍

彰化沿海路一段今天清晨發生一起住宅火警，一間3層樓RC建築一樓出現火勢，消防人員到場搶救，火勢雖迅速控制，救出分別3歲、...

高雄女加LINE好友一個月內被騙25萬 警埋伏逮2年輕車手

高雄61歲許姓女子日前在網路看到投資廣告，心動加入Line好友後，從此誤入詐騙陷阱，居然一個月內損失25萬元；當許女家人...

台中男女困池有山失溫搭機下山 無救護證照...消防局要開罰索費

台中市陳姓男子夥陳姓熟女23日挑戰武陵四秀的池有山，因適逢寒流氣溫下降，二人受困山區，消防局接獲通報，其中一人有失溫狀況...

蘆洲男開車開到睡著 失控撞斷消防栓1傷送醫

楊姓男子昨天傍晚開車開到睡著，不慎失控網對向車道衝去，當場撞斷新北市蘆洲區長樂路旁一支消防栓，導致水柱往天噴發，楊男輕微...

影／當天才買安全帽被偷讓她氣炸 高雄男犯行全都錄稱「只是借用」

邱姓女子日前至鳳山警分局過埤派出所報案，指剛買一頂價值1500元粉紅色安全帽不翼而飛；警方調監視器，發現竊賊犯行全被錄下...

高雄前金區轎車失控撞號誌箱翻車 男駕駛稱腹痛失神肇事

高雄市前金區今天上午發生翻車車禍，李姓男子開車突然失控，衝撞路旁號誌電箱及號誌桿後翻車，經路人協助脫困，確實肇事原因由警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。