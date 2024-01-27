影／當天才買安全帽被偷讓她氣炸 高雄男犯行全都錄稱「只是借用」

邱姓女子日前至鳳山警分局過埤派出所報案，指剛買一頂價值1500元粉紅色安全帽不翼而飛；警方調監視器，發現竊賊犯行全被錄下，以車追人，2小時後查出翁姓竊賊身分，翁辯稱只是借用，要歸還已找不到機車，警方未採信其說詞，依竊盜罪函送偵辦。

警方指出，邱姓女子（34歲）24日晚上6時許，到過埤派出所報案，指稱當天早上將機車停在園盛路的停車格，並將粉色安全帽放在座墊上，結果下午要騎車時安全帽卻不翼而飛，邱氣炸表示，安全帽花了1500元購買，才剛買沒多久就被偷，請警方揪出竊賊。

警方調監視器，發現竊賊當天上午9時騎機車有戴安全帽，騎到被害人機車旁左顧右盼，見四下無人，直接將安全帽偷走揚長而去。

警方鎖定衣著特徵，以車追人，查出是翁姓男子（69歲）涉案， 2小時後通知他到案說明；翁辯稱因當天要載家人外出，才先借用被害人的安全帽，想說「借」用完就歸還，沒想到，到現場後已找不到被害人的機車只好又拿回家。