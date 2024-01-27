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影／當天才買安全帽被偷讓她氣炸 高雄男犯行全都錄稱「只是借用」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓女子日前至鳳山警分局過埤派出所報案，指剛買一頂價值1500元粉紅色安全帽不翼而飛；警方調監視器，發現竊賊犯行全被錄下，以車追人，2小時後查出翁姓竊賊身分，翁辯稱只是借用，要歸還已找不到機車，警方未採信其說詞，依竊盜罪函送偵辦。

警方指出，邱姓女子（34歲）24日晚上6時許，到過埤派出所報案，指稱當天早上將機車停在園盛路的停車格，並將粉色安全帽放在座墊上，結果下午要騎車時安全帽卻不翼而飛，邱氣炸表示，安全帽花了1500元購買，才剛買沒多久就被偷，請警方揪出竊賊。

警方調監視器，發現竊賊當天上午9時騎機車有戴安全帽，騎到被害人機車旁左顧右盼，見四下無人，直接將安全帽偷走揚長而去。

警方鎖定衣著特徵，以車追人，查出是翁姓男子（69歲）涉案， 2小時後通知他到案說明；翁辯稱因當天要載家人外出，才先借用被害人的安全帽，想說「借」用完就歸還，沒想到，到現場後已找不到被害人的機車只好又拿回家。

由於翁的行為已涉及竊盜，警方未採信其說詞，警詢後，依竊盜罪嫌將他函送偵辦。

高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子騎機車在鳳山區偷走邱姓女子停放路邊機車上的粉紅安全帽，竊行全都錄。記者石秀華／翻攝

安全帽 竊盜 監視器

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