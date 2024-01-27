影／他專偷消防送水口接頭 淡水15處社區遭竊70個
楊姓男子這個月連續到新北市淡水區竊取15處社區超過70個「消防送水口接頭」。淡水警方獲報調閱監視器畫面追查，昨天下午循線在新北市五股區將他逮捕，楊男坦承偷竊，所竊消防送水接頭稱已全部丟棄，警依法究辦。
據了解，楊姓男子（37歲）有多項前科，這個月6日到18日，陸續在新北市淡水區新春街、北新路、大忠街、中山北路二段、中正路一段、淡海路、新市一、二、三路、沙崙路、淡金路等15處社區大樓，竊取超過70個消防送水口接頭後，四處藏匿。
淡水警方獲報組成專案小組查辦，經調閱監視器畫面鎖定楊男所為，昨天下午2時30分左右，警方得知楊男躲藏新北市五股區成泰路其女友住處，立即前往查緝當場逮捕，帶回偵辦。
偵詢時，楊男坦承犯行，警詢問所竊消防送水接頭去處？他謊稱全部丟了，警詢後依竊盜罪嫌送辦，另追查贓物流向，清查有無涉及其他竊案。
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