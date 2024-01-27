台中市警局更新局徽今全市上線 展現新五大核心價值

台中市警局在去年8月至10月辦理新核心價值徵選，以及局徽LOGO設計比賽，局徽有22件作品參賽，其中由第一警分局警員李冠鼐獲得首獎殊榮。

台中市警局表示，新局徽以金鴿舞翅為組成元素，搭配山海屯城意象，背版部分，則搭配局徽以國旗的紅藍白三原色，輔以緞帶舞動，增加識別度，新的LOGO背版在今年初已陸續在各單位上線，包括全市緯度最高的勝光派出所，別具意義。

據中市警局表示，為凝聚全局同仁向心力，並讓社會大眾了解警察局工作特性；辦理新核心價值及局徽設計徵選，著手蒐集各警察機關核心價值及徽章，去年8月15日公告「新核心價值徵選活動辦法」及「專屬識別標誌LOGO設計徵選活動辦法」，開放由局內機關、個人報名參加。

台中市警局表示，為凝聚內部員警共識，從去年年8月至9月進行新「核心價值」徵選活動，將投稿分為49項，再經全體同仁票選，產生「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值。

市警局說，去年10月起，再進行「專屬識別標誌LOGO及背板」設計競賽，投稿件數達22件，做為警局專屬標誌及識別象徵。為求甄選過程的公平、公正、公開，此案評選區分為兩階段，第一階段由警局主管進行票選，取前10名進入第二階段由全體同仁進行票選，選出優勝前3名及佳作7名作品。

市警局指出，最後是第一警分局警員李冠鼐設計作品脫穎而出，獲得第首獎殊榮。為求慎重，後續將李的原始圖樣，微調修改後刻畫出理想中的圖樣，「局徽」於焉誕生。

市警局說，為感謝此案各稿件設計者熱情參與，除第1至3名優勝者、佳作7名及入選者9名有頒發獎金外，另外在局務會議中公開表揚得獎者，表達感謝。

市警局說明，首獎作品分為2部分，LOGO組成元素為創新展翅飛揚舞動金鴿、簡潔「山海屯城」圖像，外圍環繞警局英文名稱，讓中市警局邁向國際。

背板部分，以淺藍色漸層為基底，象徵波麗士的金鴿翱翔天空，全方位守護城市安全，並以國旗之紅藍白三原色，輔以緞帶舞動，由左而右呈現出警察工作持續向上發展，精益求精。

此次所設計LOGO及背板在今年年1月8日完成，內容有核心價值、局徽及背板，陸續安裝在各分局及各大隊共168處，也將設計的圖騰運，用在宣導品、記者會及辦理各項活動運用，以發揮最大宣導效益。