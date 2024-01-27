彰化火警2幼童臉燻黑被救出 阿嬤逃出、57歲中風阿公臥床成焦屍

彰化沿海路一段今天清晨發生一起住宅火警，一間3層樓RC建築一樓出現火勢，消防人員到場搶救，火勢雖迅速控制，救出分別3歲、5歲幼童，還有47歲阿嬤送醫，但57歲阿公因中風臥病在床，搶救不及，被救出時已無生命跡象。

彰化消防局上午6點多接獲通報，線西鄉沿海路一段3層樓RC建築物，2樓冒黑煙，救災車組到場後，立即破壞1樓鐵捲門，迅速布署一水線進入1樓客廳撲滅火勢，燃燒面積一樓客廳約10平方公尺，兩幼童從二樓陽台架梯救出、阿嬤從一樓逃出。

彰化消防局出動各式消防車11輛、救護車4輛，6時46分火勢控制。消防人員指出，在1樓客廳發現羅姓阿公獨自躺在電動床已焦黑，明顯死亡，其於三傷者救出時意識清楚，兩幼頭臉部燻黑，都送彰基治療。