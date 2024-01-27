影／60歲老翁遊天池心臟驟停 後送中途打強心劑仍無效
高雄一名60歲陳姓男遊客與友人同遊天池，突發疾病心肺功能停止，友人急撥119求援，待救護人員抵達給予急救處置後，送往旗山醫院搶救，中途還施打強心劑提高存活率，可惜最終仍回天乏術。
昨天下午3點19分高雄市消防局勤指中心接獲民眾報案，指在高雄市桃源區天池附近有人需緊急疾病救護，隨即出動6車14人前往。救護人員抵達現場後發現1名年約60歲的陳姓男子，心肺功能停止，正由朋友以CPR施救，救護人員隨即接受救援，以人力搬運至天池停車場，並給予急救處置後送旗山醫院，並由急診醫師持續搶救，可惜心肺功能停止過久，最後仍回天乏術。
據悉，後送過程中有高級救護員替病患施打強心劑，這也是消防局今年特別增加的救護作為，目的就是為了提高心肺停止患者長途後送的存活率。
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