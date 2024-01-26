國一北367K轎車四腳朝天橫躺路中 疑變換車道不當釀禍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號北向367公里處（建國路段），今天下午3時35分許發生三車碰撞翻車事故，疑因原駛外側車道的24歲吳姓駕駛不當變換車道所致，吳男轎車一連碰撞兩車後，自撞護欄翻覆在內側車道上，他因此手腳擦挫傷送醫；所幸，本起事故車在下班尖峰已移除，並未造成嚴重回堵。

「3名當事人經吹氣酒測，皆無飲酒上路。」國道公路警察局指出，這起事故僅造成1人受傷送醫，當時肇事者吳男疑因變換車道不當，先是撞擊內側車道轎車後，來不及閃躲擦撞中線車道聯結車，之後又擦撞內側護欄，最終翻覆於內側車道上。

雖吳男轎車被撞得四腳朝天，橫躺在內側車道上，但萬幸的是，吳男僅擦挫傷並無大礙，這起事故並未波及無辜其他用路人受傷，而3輛事故車於4時44分許排除，全線恢復通車，並未加劇周末易壅塞的下班車潮。

警方提醒，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，除可處最重6000元罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

吳姓男子的轎車因變換車道不當，擦撞兩車後翻覆於內側車道上。記者古和純／翻攝
吳姓男子的轎車因變換車道不當，擦撞兩車後翻覆於內側車道上。記者古和純／翻攝
吳姓男子的轎車因變換車道不當，擦撞兩車後翻覆於內側車道上。記者古和純／翻攝
吳姓男子的轎車因變換車道不當，擦撞兩車後翻覆於內側車道上。記者古和純／翻攝

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