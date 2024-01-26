北市死亡車禍…直行機車衝撞左轉小黃 超商店員重摔不治

台北市中山區今早發生一起死亡車禍，黃姓女子騎乘機車沿民生東路往西行，經林森北路口時衝撞對向左轉的計程車，黃女被撞飛重摔落地，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不久不治身亡，警方介入後確定計程車司機連姓男子未酒駕，詢後依過失致死罪嫌送辦。

台北市消防局表示，今早8時7分獲報，中山區民生東路、林森北路發生汽機車事故，救護人員到場發現女騎士倒臥地面，額頭、膝蓋有明顯外傷，無呼吸心跳，將其送往馬偕醫院救治。

警方調查，案發時40歲黃女沿民生東路往西直行，經林森北路時，碰撞對向一輛準備左轉的計程車，重摔受創，送醫急救後仍於上午9時30分不治身亡。

據悉，黃女平時在超商工作，今早上班途中遭遇橫禍，計程車司機62歲連姓男子酒測值為0，稱其左轉時，黃女車速較快，所以發生碰撞。

警方調閱相關監視器畫面，發現案發時雙方所處道路同向行人號誌已轉紅，初判兩人皆為搶黃燈搶快肇事，但確切事故原因仍待調查，警方後續聯繫黃女家屬配合相驗，全案詢後依過失致死罪嫌將連男移送台北地檢署偵辦。