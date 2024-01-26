高雄男陳屍住處…朋友關心驚見他氣絕身亡 檢方將相驗死因

高雄市新興區今天傍晚傳出男子陳屍住處，警方據報趕抵案發地，發現死者無明顯外傷，警方初判無外力介入，已通知家屬到場，將呈報檢方相驗確實死因。

據了解，死者是29歲的林姓男子，他住新興區六合一路，1樓是咖啡廳，他住2樓房間，由於最近情緒不佳，朋友幾乎天天會去關心他，不料今天再去他住處，竟發現他死亡。

今天傍晚5時15分，朋友再去找他，發現他死在房間，趕緊報警。警方到場，發現他已經無生命跡象，初步確認房間門窗都上鎖，應無他人進入出，在房內沒發現遺書，因無明顯外傷，研判猝死，無外力介入，已通知家屬到場，並從他朋友口中獲悉他最近情緒低落。警方已報請檢察官相驗，查明確實死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980