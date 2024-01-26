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2023北市死亡車禍數據出爐！機車、行人死亡數高 2族群占最多

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市交通警察大隊統計，2023年A1交通事故死亡人數為61人、較2022年減少1人。其中，機車死亡最高為31人，分別以65歲和18到25歲駕駛居高，行人死亡23人次之，以65歲長者居冠。為此，台北市長蔣萬安下令加強針對兩族群宣導，2024年死亡人數再減少5%以上。

因應中央一月實施道路安全基本法，北市府將交安會報改為道路交通安全會報。蔣萬安今天首度主持，會中以2023年車禍事故統計資料開場，六都當中，北市A1事故人數最低，也比去年同期減少1人，不過，以轄區分析，南港分局增加7人最多，北投分局5人次之。至於2023年受傷人數與2022年減少976人。

A1事故以「車種」進一步分析，機車死亡人數最高為31人，行人的死亡23人次之。機車又以65歲以上高齡駕駛8人、18到25歲年輕機車駕駛8人；行人則是65歲以上高齡者20人最多。

對此，南港分局及區公所指出，依照7人逐案分析原因，未來會依照車流量大的地段，以及特定時間加強巡檢。北投分局及區公所也同樣分析原因，同時也會和相關單位商討施工路線等。

蔣萬安表示，雖然各項指數有下降，但目標仍是比去年減少5%，尤其高齡者、年輕機車駕駛這兩大族群，強調「交安不能等、區區動起來。」尤其，截至當前一月份，交通死亡人數已有5件，要積極宣導，避免下半年度耗費更多人力去執法。

台北市長蔣萬安出席道安會報。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席道安會報。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 北市 車禍 警察

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