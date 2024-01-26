快訊

逃亡半世紀！日本極左恐怖份子終於落網

他點名新北這一地「住這裡根本是自虐」 在地人點頭：會懷疑人生

飼主沒發現三花貓鑽灶台就生火 「大火離身僅10公分」牠淡定取暖：本喵耐高溫

台東自小客車疑閃車自撞分隔島火燒車 火焰竄天超恐怖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今天下午發生一起火燒車意外，1輛自小客車疑似閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子撞擊後，立刻起火燃燒，所幸駕駛緊急逃離，只受一點擦傷。事故原因警方調查釐清中。

這起火燒車意外在下午4點多發生，1輛自小客車要前往火車站，行經馬亨亨與志航路一段時，疑似為閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子立刻起火燃燒，駕駛自行脫困。

警消據報出動水箱車、器材車及救護車前往救援，消防隊員抵達現場時，車輛已冒濃煙陷入火海，立即拉水線滅火，火勢約10分鐘控制住，不過車輛已付之一炬。

駕駛向警消指出，車輛撞擊後，隨即起火燃燒起來，他顧不得其他，立刻逃出車外，只受到一點擦傷。由於該路口並未有監視器，目前警方正進一步調查釐清事故原因。

台東今天下午發生一起火燒車意外，1輛自小客車疑似閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子撞擊後，立刻起火燃燒，所幸駕駛緊急逃離，只受一點擦傷。圖／讀者提供
台東今天下午發生一起火燒車意外，1輛自小客車疑似閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子撞擊後，立刻起火燃燒，所幸駕駛緊急逃離，只受一點擦傷。圖／讀者提供
警消據報出動水箱車、器材車及救護車前往救援，消防隊員抵達現場時，車輛已冒濃煙陷入火海，立即拉水線滅火，火勢約10分鐘控制住，不過車輛已付之一炬。圖／讀者提供
警消據報出動水箱車、器材車及救護車前往救援，消防隊員抵達現場時，車輛已冒濃煙陷入火海，立即拉水線滅火，火勢約10分鐘控制住，不過車輛已付之一炬。圖／讀者提供

失控 火燒車

延伸閱讀

國1林口路段火燒車！整輛陷火海剩骨架 司機乘客急逃

國道五楊高架林口爬坡道「計程車首選車款」火燒車！2人迅速下車逃命

影／車禍火燒車男駕駛頭髮燒焦 送醫後自行離院

影／驚悚追撞火燒車 男駕駛頭髮燒焦坐人行道上待救

相關新聞

比飛機還快？網傳國道開車飆速402公里影片 警方調查結果出爐

爆料公社日前有民眾轉PO出一段於國道開車影片，只見影片中時速數字自274一路狂升加速，最高一度達到402公里，在網路上一...

台東自小客車疑閃車自撞分隔島火燒車 火焰竄天超恐怖

台東今天下午發生一起火燒車意外，1輛自小客車疑似閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子撞擊後，立刻起火燃燒，所幸駕駛緊急逃...

年關近彰化北斗區4天阻詐400萬元 警方加強力道反詐

年關將屆，無論年終獎金有多少都是詐騙集團的作案目標，彰化縣北斗警分局近日在4天內阻詐約400萬元，北斗與員林兩警分局各邀...

影／拖板車路口轉彎甩掉一排水泥砂包 女騎士停等紅燈遭砸送醫

拖板車司機陳姓男子今天下午行經新北市汐止區汐萬路一段、康寧街於路口轉彎時，疑車速過快，貨物未綑綁穩妥，刷掉一整排水泥砂包...

新北2消防員涉賄裁定羈押禁見 消防局：偵辦確定再行議處

新北市8名消防員涉嫌洩漏患者個資給特定殯葬業者，昨天新北地檢署指揮廉政署等單位，前往第二大隊部及下屬5個分隊搜索，約談8...

深夜飛車跑給警察追！外籍車主恐吞19張紅單 重處16萬元

高雄上周五凌晨1時許，警方巡邏至在岡山區柳橋西路段時，發現一輛可疑轎車，既違規怠速又未開大燈，但正當警方上前攔停之際，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。