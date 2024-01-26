台東自小客車疑閃車自撞分隔島火燒車 火焰竄天超恐怖
台東今天下午發生一起火燒車意外，1輛自小客車疑似閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子撞擊後，立刻起火燃燒，所幸駕駛緊急逃離，只受一點擦傷。事故原因警方調查釐清中。
這起火燒車意外在下午4點多發生，1輛自小客車要前往火車站，行經馬亨亨與志航路一段時，疑似為閃避機車，失控撞上對向的分隔島，車子立刻起火燃燒，駕駛自行脫困。
警消據報出動水箱車、器材車及救護車前往救援，消防隊員抵達現場時，車輛已冒濃煙陷入火海，立即拉水線滅火，火勢約10分鐘控制住，不過車輛已付之一炬。
駕駛向警消指出，車輛撞擊後，隨即起火燃燒起來，他顧不得其他，立刻逃出車外，只受到一點擦傷。由於該路口並未有監視器，目前警方正進一步調查釐清事故原因。
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