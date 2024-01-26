影／拖板車路口轉彎甩掉一排水泥砂包 女騎士停等紅燈遭砸送醫

拖板車司機陳姓男子今天下午行經新北市汐止區汐萬路一段、康寧街於路口轉彎時，疑車速過快，貨物未綑綁穩妥，刷掉一整排水泥砂包，林姓女騎士在路口停等紅燈，完全來不及閃避，遭砂包砸中無辜受傷，送醫後無生命危險。汐止警分局立即通知清潔隊到場清理，並調派警力至現場疏導交通，肇事的駕駛陳男依違反道交條例開單告發，依法可吊扣駕照1年。

新北汐止警方今天下午3時獲報，汐止區汐萬路一段、康寧街口發生交通事故，員警獲報到場發現駕駛拖板車的陳姓男子（66歲）當時沿汐萬路一段右轉往康寧街上坡路段時，疑似車速過快，加上負載的水泥沙包未綑綁穩妥，轉彎時直接掉落10多包水泥砂包，導致在路口機車停等區停等紅燈機車騎士林姓女子（64歲）四肢多處擦挫傷，送醫後無生命危險。

經警方查驗確認雙方均無酒駕情事，警方除立即通知清潔隊到場清理，並加派警力至現場疏導交通，肇事的駕駛陳男依違反道交條例開單告發，依法可吊扣駕照1年。