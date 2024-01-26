新北2消防員涉賄裁定羈押禁見 消防局：偵辦確定再行議處

新北市8名消防員涉嫌洩漏患者個資給特定殯葬業者，昨天新北地檢署指揮廉政署等單位，前往第二大隊部及下屬5個分隊搜索，約談8名消防員。檢察官複訊6名消防員交保候傳，另2名消防員於今天下午裁定羈押禁見，稍早新北市消防局回應，依昨日四點聲明辦理。

據了解，新北市消防局第二救災救護大隊部及新莊、泰山、頭前、五工、更寮等5個分隊共8名消防員，涉嫌從2021年與不肖殯葬業者合作，洩漏OHCA（到院前心肺功能停止）、瀕死呼吸患者個資給特定殯葬業者，收取單件5000至1萬5000元不等不法利益。

昨天新北市地檢署指揮廉政署等政風單位，兵分多路前往搜索，約談涉案8名消防員，詢問後依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄罪及洩密罪移送地檢署偵辦。昨晚檢察官複訊後聲押張、陳2員，陳姓消防員30萬交保，郭、黃、蘇、李、周5名消防員，各以20萬、10萬、10萬、10萬及5萬元交保候傳。今天下午法官裁定張、陳2名消防員羈押禁見。

新北市消防局回應，針對2名消防員遭羈押禁見，消防局依昨天4點聲明辦理，同時，今早已將涉案8名消防員調離現職，相關行政責任追究，待偵辦結果確定再行嚴懲議處，後續全力配合檢廉偵辦。

新北市政府消防局聲明稿 針對本局第二救災救護大隊疑似洩密予殯葬業者案，聲明如下: 一、本案係本府去（112）年主動啟動調查並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，後續擴大清查殯葬業者延伸至消防單位之調查。 二、本局第二大隊涉嫌8人已於本(25)日召開考績暨甄審委員會，將涉案人員調離現職單位，渠等行政責任則俟偵辦結果再行嚴懲議處，並全力配合檢廉偵辦。 三、針對本案本局李清安局長立即於本日14時30分召開防範策進作為研商會議，對於救護資訊系統強化資安保密措施，以防止案件資訊外洩，並要求同仁恪守法紀與遵守相關資安規定。 四、對於少數消防人員未能廉潔自持，做出違法而有損機關形象之行為，本局自始自終均秉持絕不姑息、依法嚴正查辦的堅定立場，以捍衛辛勤正直、戮力從公的全體消防人員的尊嚴與榮譽。