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北市計程車春節「每趟加收30元」 警：擅自加價或繞道可報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

農曆春節將至，台北市府為了體恤計程車駕駛放棄春節休假，奉獻社會大眾協助交通疏運，宣布2月5日0點起至2月14日晚上12點全面啟用春節加成計價，每趟得加收30元。對此，警方提醒，若遇到駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞道甚至拒載短程的情況，可打110或「1999市民專線」檢舉。

北市警方今天發布新聞稿指出，今年春節假期自2月8日（四）起至2月14日（三）止，為期7天，市府體恤計程車駕駛人放棄春節休假，協助交通疏運，得依計費表功能選取計入春節加成，每趟加收30元。

警方說，民眾下車時可索取乘車證明，若計程車駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊，立即撥打110或「1999市民專線」反映。

轄區中正一警方同時在台北車站，協同北市公共運輸處聯合稽查計程車營業秩序，針對計程車駕駛是否領有計程車駕駛人執業登記證、職業駕駛執照、跳表收費等列為查核重點，為計程車搭乘品質把關。

中正一警方日前協同北市公共運輸處，聯合稽查計程車營業秩序。記者翁至成／翻攝
中正一警方日前協同北市公共運輸處，聯合稽查計程車營業秩序。記者翁至成／翻攝
北市警方指出，春節期間計程車每趟得加收30元，若民眾遇到擅自加價、故意繞道等情況，可打110報警。記者翁至成／翻攝
北市警方指出，春節期間計程車每趟得加收30元，若民眾遇到擅自加價、故意繞道等情況，可打110報警。記者翁至成／翻攝

計程車 春節 北市

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