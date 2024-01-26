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國一北266.8K、南277K一天2起 轎車撞護欄及工程車釀禍

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

國道1北向266.8公里今天凌晨0點40分，發生36歲楊男駕駛轎車，疑因閃避一輛車操作不當，撞擊外側及內側護欄，車殼散落南北向車道，導致南北向車道共6輛車因閃避不及，撞擊掉落機件事故，造成1人輕傷，各車駕駛皆無酒駕；另早上7點11分國1號南下277公里發生轎車衝撞工程緩撞車，車頭擋風玻璃全毁，2名傷者自行脫困擦挫傷。

第四公路警察大隊初步調查，36歲楊男自駕轎車，疑因閃避一輛不明車輛致操作不當，撞擊外側護欄及內側護欄，其車輛機件分別散落於南北向車道，導致南向車道後方共6車因閃避不及，撞擊掉落機件而肇事，另北向事故車輛撞到散落物後，停於中線及外側車道上，南向事故車輛皆停於路肩。

警方表示，北向266.8公里車禍事故造成1人受輕傷，各車駕駛皆無飲酒情形，南北向車道已於2點2分排除，呼籲用路人開車注意前方動態並保持安全距離，夜間駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛。

另國道1號南下277公里處，早上7點發生轎車撞工程緩撞車車禍事故。嘉縣消水上分隊長呂詠琪表示，早上7時11分獲報於國道1號南下277公里處發生車禍事故，有人員受困請求救援，立即派遣人、車前往搶救，抵達後回報傷者2名均為男性年約26歲，均已自行脫困，2名傷者意識清楚、胸口疼痛，現場給予相關救護處置，救護車送往長庚醫院救治。

國道1北向266.8公里今凌晨0點40分，楊男駕車疑閃避一輛車操作不當，撞擊外側及內側護欄，機件散落南北向車道，導致6輛車閃避不及撞擊掉落物。記者呂慧瑜／翻攝
國道1北向266.8公里今凌晨0點40分，楊男駕車疑閃避一輛車操作不當，撞擊外側及內側護欄，機件散落南北向車道，導致6輛車閃避不及撞擊掉落物。記者呂慧瑜／翻攝
國1號南下277公里早上7點11分發生轎車衝撞工程緩撞車，車頭擋風玻璃全毁，2名傷者自行脫困身體多處擦挫傷。記者呂慧瑜／翻攝
國1號南下277公里早上7點11分發生轎車衝撞工程緩撞車，車頭擋風玻璃全毁，2名傷者自行脫困身體多處擦挫傷。記者呂慧瑜／翻攝
國1號南下277公里早上7點11分發生轎車衝撞工程緩撞車，車頭擋風玻璃全毁，2名傷者自行脫困多處擦挫傷。記者呂慧瑜／翻攝
國1號南下277公里早上7點11分發生轎車衝撞工程緩撞車，車頭擋風玻璃全毁，2名傷者自行脫困多處擦挫傷。記者呂慧瑜／翻攝
國道1北向266.8公里今凌晨0點40分，楊男駕車疑閃避一輛車操作不當，撞擊外側及內側護欄，機件散落南北向車道，導致6輛車閃避不及撞擊掉落物。記者呂慧瑜／翻攝
國道1北向266.8公里今凌晨0點40分，楊男駕車疑閃避一輛車操作不當，撞擊外側及內側護欄，機件散落南北向車道，導致6輛車閃避不及撞擊掉落物。記者呂慧瑜／翻攝

車道 國道 車禍

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