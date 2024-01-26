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比飛機還快？網傳國道開車飆速402公里影片 警方調查結果出爐

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

爆料公社日前有民眾轉PO出一段於國道開車影片，只見影片中時速數字自274一路狂升加速，最高一度達到402公里，在網路上一度造成討論，不過今國道警方回應，經調查發現該影片攝自去年3月，並無超速至402公里情形，實際未達200公里，是透過後製調整數字，40歲的戴姓男子遭警方依刑法第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪嫌，移送地檢署偵辦。

本月4日有民眾發文寫下，「國道警察看一下 這錶是真的還快樂錶呀？還可以飆到400，發文的還炫耀連假半夜都沒有紅斑馬，超好飆」，該影片引發網友討論。

國道警表示，有關網路流傳影片，1輛轎車以時速402公里在國道高速行駛，罔顧其他用路人行車安全，因該行為顯涉刑法第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪嫌，立即展開調查，經調閱相關資料終將犯嫌查緝到案說明。

國道警經調查發現，該影像約在去年3月初所拍攝，地點位於國道3號高原路段，當時並無超速402公里情形，實際的時速尚未達200公里，為追求點閱率故以軟體後製這不實超高速影片，並上傳個人FACEBOOK及IG後，遭他人轉傳至其他社群網站，40歲的戴姓男子警詢後依刑法第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪嫌，移送地檢署偵辦。

超高速行駛嚴重危害自身及其他用路人行車安全，將違反道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可處以3萬6000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月。另有關飆速、競駛、逼車等危險駕駛行為，將會涉嫌刑法第185條公共危險罪。呼籲請勿在網路散播不實影片煽惑他人犯罪或違背法令，並請用路人駕車應遵守交通法規，以維護行車安全，切勿挑戰警察執法決心。

爆料公社日前有民眾轉PO出一段於國道開車影片，只見影片中時速數字自274一路狂升加速，最高一度達到402公里，在網路上一度造成討論。圖／翻攝自爆料公社
爆料公社日前有民眾轉PO出一段於國道開車影片，只見影片中時速數字自274一路狂升加速，最高一度達到402公里，在網路上一度造成討論。圖／翻攝自爆料公社

國道 影片 網路

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