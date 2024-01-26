影／高雄輕軌今又遭轎車擦撞 肇事男稱身體不適暈倒釀禍
高雄輕軌列車今天下午1時13分許，自C24 愛河之心站往C25新上國小站順行方向，行經富國口時，遭鍾姓男駕駛小客車擦撞，司機員當下立刻緊急停車，並回報行車控制中心；現場鍾姓男駕駛供稱，因身體不適半路昏倒誤撞，願理賠高雄捷運列車損失。
高捷指出，有賴司機員立刻緊急停車，並安撫車上旅客，即時回報行車控制中心，車上乘客及肇事駕駛均未受傷；清車後，司機員引導旅客至其他車站或改搭其他交通工具。
本事故初步判斷，輕軌列車當時為綠燈通行狀態，小客車疑似違規左轉，因而擦撞輕軌列車右前方車頭，造成飾板部分損傷。後經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。
鍾男無奈指出，去年底就因兩度車禍昏迷，當時他正要前往高醫就診，沒想到半路卻因身體不適突然昏倒，對於造成高捷公司列車毀損，鍾男表示歉意願給予賠償；對此，高捷回應，若經警方確認為轎車駕駛違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。
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