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影／詐騙車手收錢就想走 桃園女警用柔道「內股」撂倒他

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區陳姓男子上個月加入股市投資群組，投入50萬元後，立刻領得獲利的20多萬元，陳男見獵心喜再投入300萬元，想領紅利不僅遭拖延，還要他加碼200萬，經親友提醒恐是詐騙才報警。桃市警桃園分局中路派出所派出柔道黑帶三段女警陳于書偽裝路人，趁劉姓車手取款後，立刻上前使出柔道「內股」一腳撂倒他後，當場查扣贓證物，警詢後依詐欺罪送辦。

桃園分局說明，陳男去年底底透過網路廣告介紹，加入一個股市投資群組，透過「理財專員」的說明，前後挹注資金50餘萬元由理財公司代為操作，短短幾十天就獲利20餘萬元，這筆款項也真有領到手，於是再加碼3百萬元，不過這次想領出紅利時，理專卻不斷拖延，有親友提醒可能遭詐才報案。

桃園分局說，中路所員警依規定受理報案後，與被害人配合，見詐騙集團要求再投入資金時，陳男在警方示意下，昨天下午2點相約在陳所住社區一樓的會客區碰面，中路所多名員警偽裝成訪客埋伏，待23歲劉姓車手出面取完款，正欲起身離去之際，女警陳于書立刻上前一技「內股」撂倒劉嫌，秒摔也讓劉嫌痛得趴在地上無法動彈，只得乖乖被制伏。

警方說，制伏劉姓車手後，當場在他的背包內，起獲多張偽造的各大銀行或理財相關的員工服務證、收款證明等相關物品，全案依法移請偵辦。警方呼籲，民眾投資理財應循正當管道，切勿輕信不實網路訊息，以免成為詐騙受害人。

為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝
為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在劉姓車手的背包內，起獲多張偽造的金融相關行業的服務證，收款證明等相關物品，以及這次收取的200萬元資金，全案依法移送。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在劉姓車手的背包內，起獲多張偽造的金融相關行業的服務證，收款證明等相關物品，以及這次收取的200萬元資金，全案依法移送。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在劉姓車手的背包內，起獲多張偽造的各金融相關行業的服務證，收款證明等相關物品，以及這次收取的200萬元資金，全案依法移送。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方在劉姓車手的背包內，起獲多張偽造的各金融相關行業的服務證，收款證明等相關物品，以及這次收取的200萬元資金，全案依法移送。記者陳恩惠／翻攝
為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝
為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝
為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書（左下著橘色上衣者）和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝
為了抓詐騙車手，桃園警分局中路所柔道黑帶三段女警陳于書（左下著橘色上衣者）和另名同事偽裝路人甲，見前方劉姓車手取得陳姓被害人的200萬元後，立刻起身上前，使出柔道技「內股」撂倒劉嫌，讓他秒摔在地上。記者陳恩惠／翻攝

桃園 理財 詐騙集團

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