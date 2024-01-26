青年嘉義掉錢包徒步走台一線回屏東家 昏倒前巧遇熱心警
屏東縣27歲毛姓男子23日因家中親人過世，心情低落一時想不開離家出走，漫無目的搭火車北上，不料在嘉義水上遺失手機、錢包，突然想徒步台一線回屏東。結果一路走了50幾公里到台南永康時因又餓又累、沒喝水體力不支幾乎無法站穩，剛好路過員警機警發現，帶回照顧並通知家人，流落他鄉3日還好平安結束。
永康分局鹽行派出所所長賴信宏說，警員楊鈞凱，張嘉勛與實習生鄭軒旻、余仲奇昨天巡邏昨天路過永康區中正南路段，見一名年輕人走路搖搖晃晃、滿頭大汗，很可能隨時會昏倒，立即上前關心詢問，他稱手機錢包都掉了身無分文，深入查詢才知出了狀況。
賴信宏說，經查毛姓男子家人找不到他，擔心可能想不開23日就已報案協尋。而他這幾天漫無目的遊走 手機錢包丟掉後不肯找人幫忙，又餓又累也只能再往南徒步回屏東，走了5 0幾公里站都站不穩，員警載返所提供飲水及飯盒充飢，通知家人帶回。
分局長邱顯良表示，分局員警執勤認真，見路上須幫助民眾能主動上前關心，才能及時尋獲緊急協尋人口，幫助返家團圓。呼籲如發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，可撥打生命線協談專線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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