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高雄騎車喧鬧...半路遭轎車急煞攔停 警：可重罰3萬6千

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區昨午接近5時許，某機車騎士雙載與友人邊騎車邊唱歌嬉鬧，突然在青埔街70巷內遭轎車急煞擋車，該車男駕駛疑似不滿兩人邊騎車邊喊叫，經溝通理論後，雙方並未發生口角衝突，但警指出男駕駛路中臨停恐已違規，可處最重3萬6000元罰鍰。

楠梓分局指出，若在路上遇到有駕駛驟然減速或停車等惡意逼車行為，情節嚴重有可能構成刑法公共危險罪，而昨天某機車騎士遭轎車駕駛路中攔停，雖事後警方未接獲報案，但有相關影像證實，該駕駛突然減速，並停在機車前方與騎士發生口角後離開。

警方表示，該駕駛在「非遇突發狀況」不得於車道中暫停，如違規屬實，可依違反道路交通管理處罰條例，處最重3萬6000元罰鍰，後續將調閱監視器，通知當事人到案釐清。

轎車男駕駛違停路中攔車，恐已觸法。圖／取自YT頻道ＷoWtchout-地圖型行車影響分享平台
轎車男駕駛違停路中攔車，恐已觸法。圖／取自YT頻道ＷoWtchout-地圖型行車影響分享平台

機車騎士 監視器 車道

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