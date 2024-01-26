高雄騎車喧鬧...半路遭轎車急煞攔停 警：可重罰3萬6千

高雄楠梓區昨午接近5時許，某機車騎士雙載與友人邊騎車邊唱歌嬉鬧，突然在青埔街70巷內遭轎車急煞擋車，該車男駕駛疑似不滿兩人邊騎車邊喊叫，經溝通理論後，雙方並未發生口角衝突，但警指出男駕駛路中臨停恐已違規，可處最重3萬6000元罰鍰。

楠梓分局指出，若在路上遇到有駕駛驟然減速或停車等惡意逼車行為，情節嚴重有可能構成刑法公共危險罪，而昨天某機車騎士遭轎車駕駛路中攔停，雖事後警方未接獲報案，但有相關影像證實，該駕駛突然減速，並停在機車前方與騎士發生口角後離開。