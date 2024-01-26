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影／又是酒駕！新莊男失控自撞電線桿 人車旋轉360度才止停

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

趙姓男子今天上午酒後駕車，行經新莊區堤外便道失控自撞電線桿，人車選轉360度才止停。警、消到場檢視他右手食指擦傷，不願就醫。趙男酒測值超標帶回偵辦，警詢後依法裁處，肇事原因待查。

據了解，趙姓男子（38歲）從事酒店行政工作，今天凌晨3時許他從北市餐敘地點酒駕開車，準備返回樹林住處。上午9時35分左右，他人車行經新北市新莊區堤外便道10公里800公尺處，失控自撞電線桿，導致整輛車旋轉360度才止停。

趙男自行脫困求救，警、消獲報派員趕抵，檢視趙男右手食指擦傷不願就醫，趙男酒測值每公升0.54毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲，酒後不上道，用路請「尊重路權、禮讓行人」，食用含酒精類食品或飲酒，可指定駕駛或搭乘計程車，維護自身及用路人安全，切勿心存僥倖，以免發生遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
趙姓男子酒後駕車失控自撞電線桿，警方依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
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