影／鶯歌男懶得走路偷車代步 警攔逮一查....犯案逾10起
林姓男子懶得走路偷機車代步，這月19日晚上他在新北市鶯歌區行政路偷得一輛機車代步，騎不到10分鐘被轄區警所設臨檢點攔下盤查。林男辯稱「向友借車」警方查看機車鑰匙孔與鑰匙明顯不符，林男才坦承犯行被帶回查辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，林姓男子（55歲）有多項前科，去年年底到今年年初，林男在新北市犯下10多起機車竊盜案件，不過，林男偷車並不是為了銷贓，而是懶得走路偷來代步騎行，連外出買個鹹酥雞，他都得偷輛機車代步，讓承辦員警搖頭。
這個月19日晚上11時許，林男在新北市鶯歌區行政路偷得一輛機車，準備騎去三峽找朋友喝酒。10分鐘後林男人車騎經三峽區復興路45號前，遇到三峽警方設置路檢點臨檢，當場被攔下盤查。警詢問林男機車來源，他辯稱是向友人借的。
警看機車鑰匙孔與鑰匙不符，好言相勸他才坦承犯行，被帶回查辦，沒想到這一查才發現，他從去年年底到今年初已犯下10多起機車竊案，不同一般竊賊，他只是偷車代步並沒有銷贓，警詢後依竊盜罪嫌送辦，檢方複訊後裁定限制住居。
三峽警方呼籲，機車鑰匙不要藏放車上，停車地方最好選擇有監視器。如發現車輛停放位置不同，務必查看汽油有無減少，機車曾否被竊；另外，弄丟車鑰匙，切忌勿拿其他鑰匙插入試轉，以免讓賊人有機會偷車。
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