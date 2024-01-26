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搶劫縱火！ 鹿谷鄉清水郵局春節疑遭搶 劉姓經理被刺傷

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫縱火案，南投119獲報後隨即出動救援，火勢半小時後撲滅，由於現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷，由救護車送往竹秀醫治外，竹山分局已抵達現場偵辦採證中。

南投消防局表示，10時27分受理鹿谷鄉仁愛路103號清水郵局火警案件，立刻派遣鹿谷、集集、水里、名間及竹山分隊人車前往搶救，救災人員到達現場後，發現仍有冒煙起火情形，經郵局表示疑似有人搶劫而放鞭炮縱火，現場郵局劉姓經理在阻止搶劫時遭刀砍傷，火勢半小時後撲滅，燃燒面積約20平方公尺。

現場一名男姓傷者，是63歲的劉姓郵局經理，右後背有3乘3公分撕裂傷，左前臂有瘀傷，由鹿谷91送竹秀醫治。

鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供
鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供

郵局 搶劫 縱火

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