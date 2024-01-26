高雄轎車巷內違停擋住消防車 路人不平「拍照貼網」

高雄市前鎮區1月23日傳出火警，臉書地方粉專貼出文、圖，指1輛藍色轎車違停，擋住消防車。今天警消表示，轎車在禁止臨時停車處所停車，已違反道路交通管理處罰條例，嚴重的話可能觸犯消防法，可罰5萬元。

據了解，1月23日下午近4時，高雄市前鎮區中華五路發生火警，當時消防車進中華五路991巷，不巧遇1輛藍色轎車在巷內，違規停在劃有禁止臨時停車紅色標線路段，路人見狀，拍下轎車違停畫面，貼上臉書「Care高雄」粉專，指「違停擋到消防車」。

高雄市警前鎮分局今天表示，藍色轎車在禁止臨時停車處所停車，違反道路交通管理處罰條例第56條，可罰600元到1200元罰鍰，雖然紅線違停，不在民眾可檢舉的項目，不過因這輛轎車在路口10公尺違停，是可檢舉項目，警方如接獲民眾檢舉，會依規定開罰。