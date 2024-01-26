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高雄轎車巷內違停擋住消防車 路人不平「拍照貼網」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區1月23日傳出火警，臉書地方粉專貼出文、圖，指1輛藍色轎車違停，擋住消防車。今天警消表示，轎車在禁止臨時停車處所停車，已違反道路交通管理處罰條例，嚴重的話可能觸犯消防法，可罰5萬元。

據了解，1月23日下午近4時，高雄市前鎮區中華五路發生火警，當時消防車進中華五路991巷，不巧遇1輛藍色轎車在巷內，違規停在劃有禁止臨時停車紅色標線路段，路人見狀，拍下轎車違停畫面，貼上臉書「Care高雄」粉專，指「違停擋到消防車」。

高雄市警前鎮分局今天表示，藍色轎車在禁止臨時停車處所停車，違反道路交通管理處罰條例第56條，可罰600元到1200元罰鍰，雖然紅線違停，不在民眾可檢舉的項目，不過因這輛轎車在路口10公尺違停，是可檢舉項目，警方如接獲民眾檢舉，會依規定開罰。

高雄市消防局今天表示，這場火警消防局出動8車19人，幸好只是住戶煮食不慎，關閉爐火後沒造成傷亡，也還好轎車違停處，消防車仍還可以通過，如果遇到消防車無法通過的情況，致消防車不能緊急救護及搶救，依消防法，不但可以進入、損壞，還能處罰1萬元到5萬元罰鍰。

1輛轎車1月23日在巷子違停，消防員被迫下車指揮消防車通過。記者林保光／翻攝
1輛轎車1月23日在巷子違停，消防員被迫下車指揮消防車通過。記者林保光／翻攝
1輛轎車1月23日在巷子違停，地方粉專有人貼出文圖，指「違停擋到消防車」。圖／擷取自臉書Care高雄
1輛轎車1月23日在巷子違停，地方粉專有人貼出文圖，指「違停擋到消防車」。圖／擷取自臉書Care高雄

違停

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