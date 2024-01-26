高雄轎車巷內違停擋住消防車 路人不平「拍照貼網」
高雄市前鎮區1月23日傳出火警，臉書地方粉專貼出文、圖，指1輛藍色轎車違停，擋住消防車。今天警消表示，轎車在禁止臨時停車處所停車，已違反道路交通管理處罰條例，嚴重的話可能觸犯消防法，可罰5萬元。
據了解，1月23日下午近4時，高雄市前鎮區中華五路發生火警，當時消防車進中華五路991巷，不巧遇1輛藍色轎車在巷內，違規停在劃有禁止臨時停車紅色標線路段，路人見狀，拍下轎車違停畫面，貼上臉書「Care高雄」粉專，指「違停擋到消防車」。
高雄市警前鎮分局今天表示，藍色轎車在禁止臨時停車處所停車，違反道路交通管理處罰條例第56條，可罰600元到1200元罰鍰，雖然紅線違停，不在民眾可檢舉的項目，不過因這輛轎車在路口10公尺違停，是可檢舉項目，警方如接獲民眾檢舉，會依規定開罰。
高雄市消防局今天表示，這場火警消防局出動8車19人，幸好只是住戶煮食不慎，關閉爐火後沒造成傷亡，也還好轎車違停處，消防車仍還可以通過，如果遇到消防車無法通過的情況，致消防車不能緊急救護及搶救，依消防法，不但可以進入、損壞，還能處罰1萬元到5萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言