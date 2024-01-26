離家少年3天步行50公里欲返屏東 警發現送回得救
屏東毛姓少年因親戚去世心情低落，23日離家出走，搭火車到嘉義，卻遺失手機和錢包，只好步行返家，花了3天走了50多公里後又餓又累，昨天在台南被警方發現，通知家人接回。
台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，17歲毛姓少年23日因家中親戚去世，心情低落，漫無目的地搭火車前往嘉義縣水上鄉，家人發現後趕緊報警。
毛姓少年卻在嘉義遺失手機和錢包，只好步行返回120公里遠的屏東住家，3天走了50多公里，昨天抵達台南市永康區中正南路時，步伐搖搖晃晃，滿頭大汗，被巡邏警員發現。
警員將毛姓少年帶回派出所，提供飯盒及飲水充飢，再連絡家人將他帶回，結束3天流浪生活。
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