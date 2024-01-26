高雄1家5口命案 關鍵塑膠袋跡證比對結果出爐

高雄林姓男子1家5口陳屍租屋套房，經檢方複驗，林姓夫妻與長子、次子等4人疑一氧化碳中毒死亡，但3歲么兒頭套塑膠袋窒息死亡，3名稚子經檢警定調遭他殺。據了解，塑膠袋化驗結果，卻僅有1人的相關跡證。

28歲的林姓男子和袁姓妻子，以及分別7歲、6歲、3歲的3名小孩，1月21日晚間，陳屍高雄市新興區僅7坪大的租賃套房，經警方調查相關影像及事證，發現20日上午林男1家5口同乘轎車，在旗津自撞電桿，車子燒毀，5人受輕傷，同日晚間林男到六合夜市商店買1包物品回家後，全家人就沒再外出。

直到21日晚間，袁女的同事多日不見她上班，也聯絡不到她，報警到她家租處，聞到異味，請鎖匠開門，才發現1家5口分別躺在床上及床邊，已經死亡多時，但么兒的頭部卻套上塑膠袋，不過，屋內有炭爐，無外力介入。

檢方相驗林男1家5口死因，昨天複驗確認林夫妻和長子、次子疑一氧化碳中毒死亡，唯有么兒頸部有塑膠袋勒痕，死於窒息，認定3稚子的死是「非自願」，定調遭他殺。