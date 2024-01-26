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司機深夜恍神 貨車插進頭城大橋護欄 貨物散落一地

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

張姓男貨車駕駛今天上午1時許，駕駛營業大貨車沿台2庚線由南向北行駛，經過宜蘭頭城大橋時，上橋前撞上外側護欄，車頭卡在護欄上，貨物也散落一地；警消獲報到場，張男意識清醒，送醫無生命危險，詳細事故原因待警方進一步釐清。

警方調查，32歲張男是花蓮人，漏夜載貨北上，經過頭城大橋時，疑似因為一時恍神，未注意車身已偏離車道，一頭撞上護欄，所幸車速不快，經初步檢視頭部、四肢擦挫傷，意識清楚，沒有生命危險，現場酒測值為0，被送往礁溪杏和醫院救治。

警方在車禍現場疏導交通，由於該車撞擊位置在外側護欄，沒有完全堵住車道，車流仍能勉強通過，並未造成堵塞；警方聯絡大型拖吊車、公路局頭城工務段清除現場，上午8時18分恢復通行。

32歲張姓男子駕駛大貨車送貨，經過頭城大橋前疑似恍神，撞上外側護欄，所幸意識清醒無生命危險。記者陳敬丰／翻攝
32歲張姓男子駕駛大貨車送貨，經過頭城大橋前疑似恍神，撞上外側護欄，所幸意識清醒無生命危險。記者陳敬丰／翻攝

車道 意識 車禍

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