司機深夜恍神 貨車插進頭城大橋護欄 貨物散落一地

張姓男貨車駕駛今天上午1時許，駕駛營業大貨車沿台2庚線由南向北行駛，經過宜蘭頭城大橋時，上橋前撞上外側護欄，車頭卡在護欄上，貨物也散落一地；警消獲報到場，張男意識清醒，送醫無生命危險，詳細事故原因待警方進一步釐清。

警方調查，32歲張男是花蓮人，漏夜載貨北上，經過頭城大橋時，疑似因為一時恍神，未注意車身已偏離車道，一頭撞上護欄，所幸車速不快，經初步檢視頭部、四肢擦挫傷，意識清楚，沒有生命危險，現場酒測值為0，被送往礁溪杏和醫院救治。