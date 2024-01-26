司機深夜恍神 貨車插進頭城大橋護欄 貨物散落一地
張姓男貨車駕駛今天上午1時許，駕駛營業大貨車沿台2庚線由南向北行駛，經過宜蘭頭城大橋時，上橋前撞上外側護欄，車頭卡在護欄上，貨物也散落一地；警消獲報到場，張男意識清醒，送醫無生命危險，詳細事故原因待警方進一步釐清。
警方調查，32歲張男是花蓮人，漏夜載貨北上，經過頭城大橋時，疑似因為一時恍神，未注意車身已偏離車道，一頭撞上護欄，所幸車速不快，經初步檢視頭部、四肢擦挫傷，意識清楚，沒有生命危險，現場酒測值為0，被送往礁溪杏和醫院救治。
警方在車禍現場疏導交通，由於該車撞擊位置在外側護欄，沒有完全堵住車道，車流仍能勉強通過，並未造成堵塞；警方聯絡大型拖吊車、公路局頭城工務段清除現場，上午8時18分恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言