台中店家炸排骨大火連燒5房 查出沒清油垢、地下墊紙板釀災

台中南區1間排骨酥麵店前年初五開工時，陳姓女員工炸排骨釀大火延燒周邊4間商家、民宅，檢方查出李姓負責人沒定期清理油垢，陳女又在爐具地下鋪易燃的紙板防油汙噴濺，竄火時拿抹布滅火不成丟在地上導致蔓延，認為2人都有過失，依失火罪各判4月徒刑，可上訴。

檢警調查，李男（65歲）是排骨酥麵店負責人，陳女（39歲）為員工，但店家卻沒注意，在油炸排骨的爐具地下擺放易燃的紙板，以防止油汙噴濺，又沒有定期清理油垢。2022年2月15日大年初五開工時，陳女炸排骨途中離開，爐火引燃熱油延燒油垢。

陳回頭見狀拿抹布滅火不成，還將著火的抹布丟在地上，再延燒紙板後釀成大火，包括排骨酥麵店及隔壁檳榔攤、汽車配件行、民宅，及海鮮餐廳等，共5間房子釀燒黑毀損。

檢方訊時，李男坦承雇用沒有證照的陳女炸排骨，也知道油鍋地上有鋪紙板，對起火原因沒有意見，但否認犯失火燒燬建築物罪嫌。陳女則說，平常就在炸排骨油鍋地上放紙版，避免油汙噴到地上，火災當天因瓦斯爐火過大，用抹布滅火結果燒起來，丟在地上就越燒越大。

檢方並參酌台中市消防局火災原因調查鑑定書，及附近遭波及商家、民宅等人證詞，認為2人犯嫌明確依法起訴。

台中地院審酌，李男、陳女分別時排骨酥麵店負責人、員工，本應注意廚房應定期清理油垢，且不應擺放易燃物，卻疏於未注意，因爐火引燃熱油延燒釀火災還燒毀鄰房。