今晨冷颼颼 台南27名賭客藏身三合院開賭
台南市警三分局日前發現安南區公學路5段巷弄內三合院，深夜時段經常有多輛轎車及機車進出，但因該址平時無人居住，經蒐證後，今凌晨2時30分與保安警察大隊持搜索票前往查緝，當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資6400元、賭具等，並帶回32歲陳姓負責人及賭客共27人。
市警三分局指出，為淨化轄區治安，持續針對空屋、工寮及閒置廠房進行查訪，日前發現該巷弄內三合院，平日無人居住，但深夜時段經常有多輛轎車及機車進出，研判從事不法情事，加強蒐證後，疑為職業賭場。
今晨2時30分許見時機成熟，分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持搜索票破門入內查緝，並以優勢警力控制現場。當場查獲天九牌職業賭場，並查扣賭資6400元、撲克牌籌碼(每副替代面額1000元)9副、抽頭金300元、天九牌、骰子及無線對講機等證物。
警方將賭場陳姓負責人及賭客共計27人統統帶回分局調查，詢問後將陳男依涉賭博罪嫌送辦外，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言