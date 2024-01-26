今晨冷颼颼 台南27名賭客藏身三合院開賭

台南市警三分局日前發現安南區公學路5段巷弄內三合院，深夜時段經常有多輛轎車及機車進出，但因該址平時無人居住，經蒐證後，今凌晨2時30分與保安警察大隊持搜索票前往查緝，當場查獲天九牌職業賭場，查扣賭資6400元、賭具等，並帶回32歲陳姓負責人及賭客共27人。

市警三分局指出，為淨化轄區治安，持續針對空屋、工寮及閒置廠房進行查訪，日前發現該巷弄內三合院，平日無人居住，但深夜時段經常有多輛轎車及機車進出，研判從事不法情事，加強蒐證後，疑為職業賭場。

今晨2時30分許見時機成熟，分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，持搜索票破門入內查緝，並以優勢警力控制現場。當場查獲天九牌職業賭場，並查扣賭資6400元、撲克牌籌碼(每副替代面額1000元)9副、抽頭金300元、天九牌、骰子及無線對講機等證物。