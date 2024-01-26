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影／「我好愛你」假醫生編愛情陷阱 基隆婦險失財

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名60多歲婦人，在臉書認識一名自稱居住巴黎的醫生，雙方以LINE連絡情感，對方每日噓寒問暖，如「祝你有美好的一天，我的愛人」、「我非常愛你」，引誘她投資比特幣，婦人深信不疑，昨至銀行要匯5萬元投資，幸好被行員和員警阻止才未失財。

基隆市警察局第三分局七堵派出所昨上午接獲某銀行報案，有一名婦人疑似遭到詐騙，需警協助，員警到場後發現她對匯款的去向及目的都吞吞吐吐，神情有異，先請她不要匯查證清楚。

員警看她一直盯著手機看，查看後發現她的LINE都是一些甜言蜜語，如「祝你有美好的一天，我的愛人」、「謝謝你讓我的每一天都變得如此特別而難忘，我非常愛你」、「要讓我們倆的未來更好，需投資比特幣」等語，懷疑是假愛情詐騙手法。

婦人向警方說，她透過臉書認識一名自稱居住巴黎的醫生，雙方近而以LINE連絡情感，該醫生並每日噓寒問暖，要她投資比特幣，所以提領5萬元要匯到對方指定的國外帳戶。但員警問她什麼是比特幣？婦人搖搖頭，員警提醒她「比特幣不是一個地方，是一種虛擬貨幣」。

七堵派出所長徐永煌說，老婦原本認為對方如此體貼，雖然連面都沒有見過，卻也深信不疑，經員警不斷勸說，還拿出案例告知，婦人才驚覺自己遭騙，保住自己的養老金

副分局長許耀彬表示，詐騙集團近幾年的慣用手法就是感情詐騙，往往以甜言蜜語使被害人卸下心防，後續讓被害人匯款後即人間蒸發。網路交友慎防對象，勿隨便透漏任何個人資訊，有關詐騙相關諮詢，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

「我好愛你」每天甜言蜜語，假醫生編愛情陷阱婦險失財。記者游明煌／翻攝
「我好愛你」每天甜言蜜語，假醫生編愛情陷阱婦險失財。記者游明煌／翻攝
「我好愛你」每天甜言蜜語，假醫生編愛情陷阱婦險失財。記者游明煌／翻攝
「我好愛你」每天甜言蜜語，假醫生編愛情陷阱婦險失財。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 比特幣 虛擬貨幣 養老金

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