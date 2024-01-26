影／寄金融卡領工資？新北婦求職險淪詐欺共犯 警勸停卡保餘額

蔡姓婦人透過臉書社群應徵家庭代工，對方誆以匯工資為由，騙得蔡婦寄出銀行金融卡與密碼。這月24日她前去新北市蘆洲區長安街一家銀行辦事，閒聊時說出「寄卡領工資」一事。行員一聽就是典型詐騙伎倆，經通知警方到場勸說，協助領出剩餘6千多元、停卡權阻詐。

據了解，蔡姓婦人（52歲）待業家中，日前透過臉書粉絲專頁見一則家庭代工廣告，對方誆騙做好每件代工成品可獲利0.5到2元。蔡婦依循加入LINE客服窗口，對方騙取蔡婦身分證件簽訂假工作契約，隨後以公司代墊貨款與薪資轉匯為由，騙得蔡婦寄出金融卡及提款密碼。

這個月24日上午11時許，蔡婦前往新北市蘆洲區長安街一家銀行辦事，過程中她與行員閒聊脫口說出，在網路應徵家庭代工，寄出金融卡與提款密碼提供「公司」薪資轉匯一事，行員一聽就是詐騙，當場報警前來協助。

蘆洲警分局延平所警員蔡念彤、宋冠宏獲報趕抵，詢問了解確認蔡婦遇上遇典型假應徵工作真詐欺，兩警以實際案例勸得蔡婦領出剩餘6000多元、停止卡片權限。蔡婦險淪詐欺共犯，頻頻向警、行員致謝。