講英語嘛ㄟ通 台南警協助外籍生尋獲腳踏車 逮竊賊送辦

22歲方姓外籍生21日深夜11時向台南市警一分局報案，平常代步用腳踏車停放在東寧與林森路口人行道停車格遭竊，因他不諳中文，與員警語言不通，交通分隊警員郭柏宏見狀以流利的英文溝通後完成報案，經警方蒐證，昨通知57歲林姓竊嫌到案函送法辦，順利找回腳踏車發還方生。

市警一分局東門所調查，方生平常代步用的腳踏車停放在東寧與林森路口的人行道停車格位遭竊，腳踏車價值2500元，令他相當苦惱。經郭柏宏與他全程對談溝通並即時翻譯，順利協助他完成報案手續。

案經東門所警員林育廷、李建賦現場勘察蒐證，發現1名男子涉有重嫌，積極追查出身分，昨中午1時許循線通知林嫌到案說明後，並查扣所竊得腳踏車後發還失主，詢問後，依涉竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。