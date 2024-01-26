快訊

寒流發威冷到受不了！他問「冷氣開26度會暖嗎」 台電這樣說

特斯拉電動車日本「市占率極低」 馬斯克氣炸罵日本人這句話

新婚1個月！丹妮婊姐接到阿嬤電話 聽完崩潰喊：我離婚了

講英語嘛ㄟ通 台南警協助外籍生尋獲腳踏車 逮竊賊送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

22歲方姓外籍生21日深夜11時向台南市警一分局報案，平常代步用腳踏車停放在東寧與林森路口人行道停車格遭竊，因他不諳中文，與員警語言不通，交通分隊警員郭柏宏見狀以流利的英文溝通後完成報案，經警方蒐證，昨通知57歲林姓竊嫌到案函送法辦，順利找回腳踏車發還方生。

市警一分局東門所調查，方生平常代步用的腳踏車停放在東寧與林森路口的人行道停車格位遭竊，腳踏車價值2500元，令他相當苦惱。經郭柏宏與他全程對談溝通並即時翻譯，順利協助他完成報案手續。

案經東門所警員林育廷、李建賦現場勘察蒐證，發現1名男子涉有重嫌，積極追查出身分，昨中午1時許循線通知林嫌到案說明後，並查扣所竊得腳踏車後發還失主，詢問後，依涉竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

隨後，警方通知方生到派出所，當他看見遭竊的腳踏車竟完好無缺的失而復得，臉上洋溢著滿滿笑容，頻頻向員警道謝。

方姓外籍生（中）昨接獲通知，到東門派出所看見遭竊的腳踏車竟完好無缺的失而復得，臉上洋溢著滿滿笑容，再三向員警致謝。圖／讀者提供
方姓外籍生（中）昨接獲通知，到東門派出所看見遭竊的腳踏車竟完好無缺的失而復得，臉上洋溢著滿滿笑容，再三向員警致謝。圖／讀者提供

腳踏車 台南 外籍生

延伸閱讀

店家反彈憂通行、停車環境惡化 員林中正路停車格暫緩畫設

南市藏金閣新年度首拍有好康 買一送一、除役T-Bike拍售

國中生結合自行車環保發電運轉空氣清淨機 科展獲獎

移民政策不利外籍生 英國大學財務告急

相關新聞

農耕機汙染道路 機車族憂「犁田」 屏縣1個月開罰20件

正值春耕農忙，屏東縣府環保局近日接獲民眾陳情，農耕機具夾帶泥土汙染路面，造成鄉間道路總有耕耘機掉下泥巴塊，泥土溼滑危及機...

天道盟「瘋濟公」喪禮太氣派 黑幫逐漸被禁明示堂號

2016至2019年間在新北市捷運蘆洲站前舉辦的三場黑道喪禮之中，場面和後續效應最大的當屬「瘋濟公」蕭澤宏，當年消息傳出天道盟核心高層要在蘆洲替第三任盟主辦理告別式，新北市警察局一度難以置信，主因是蕭澤宏跟蘆洲並無特殊淵源。 曾在一清專案、治平專案中被抓的蕭澤宏，在獄中與羅福助、吳桐潭等七大角頭共創天道盟，是創盟元老。雖然他僅擔任過天道盟的第三任盟主，但外界始終認為長期以來蕭才是幕後盟主、實際仲裁者，他的告別式，可說是黑道史上規模最大...

路樹修剪掩護他盜神岡國有林 貪千元利卻面臨1年以上刑期

高姓男子等7名工人承攬整理路樹工作，卻覬覦國有保安林地上的相思樹，利用承包路邊修剪樹木工程業務之便，涉嫌以工程車作掩護，...

影／寄金融卡領工資？新北婦求職險淪詐欺共犯 警勸停卡保餘額

蔡姓婦人透過臉書社群應徵家庭代工，對方誆以匯工資為由，騙得蔡婦寄出銀行金融卡與密碼。這月24日她前去新北市蘆洲區長安街一...

講英語嘛ㄟ通 台南警協助外籍生尋獲腳踏車 逮竊賊送辦

22歲方姓外籍生21日深夜11時向台南市警一分局報案，平常代步用腳踏車停放在東寧與林森路口人行道停車格遭竊，因他不諳中文...

洩漏喪家個資 新北8消防員涉案

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方昨指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。