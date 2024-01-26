台南新營火燒厝母子3人躲浴室 2死1命危

台南新營區1處民宅昨天大火，造成林姓女子與兒子死亡，女兒重傷未脫離險境。記者莊曜聰／翻攝 台南市新營區中正路1棟透天厝昨下午發生火警，火勢疑從1樓延燒，屋內的林姓女子帶著4歲女兒、2歲兒子躲到2樓浴室，3人倒地失去生命跡象，送醫後女童雖救回但未脫離險境，母子搶救不治。南市消防局指出，3人疑都被煙嗆昏，提醒火災時避難逃生切勿躲在浴室。

據了解，這棟透天厝屋齡逾30年，由林女的公公承租，1家3代、11人同住，昨天林女的公婆等家人到宜蘭旅遊，其餘家人上班或上課，只剩32歲林女及兩名兒女在家。

消防局昨天下午2點半獲報新營區中正路有透天厝火警，出動大批人車灌救，到場時得知有人受困，邊滅火邊架梯入內搜尋，火勢猛烈濃煙密布，消防員在2樓左側的浴室地面發現林女與子女，林女口鼻有疑似嘔吐物，陸續將兩童及林女救出，3人都無呼吸心跳，被緊急送醫。

鄰居指出，火警發生時疑聽到有人大喊「救命」，隨後看到濃煙、火勢竄出，3人被救出時臉上都是汙漬。

據了解，林女是柳營奇美醫院護理師，母子被送到奇美急診室時，同事認出來，相當難過還是盡力急救，但母子均回天乏術，女童送往新營醫院急救，一度恢復呼吸心跳，晚間轉送成大醫院救治，仍未脫離險境，家人趕到醫院，情緒一度崩潰。

消防人員初步研判，起火點可能在1樓客廳，一路延燒到2樓前方臥室，燃燒面積約30平方公尺，起火原因仍待火調釐清。