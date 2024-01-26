洩漏喪家個資 新北8消防員涉案

新北8名消防員涉洩漏喪家個資給殯葬業者，1人移送新北檢複訊時，低聲表示「對不起」。記者蔣永佑／攝影 新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方昨指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪汙違背職務收賄及洩密罪，前往新北市消防局第二大隊多處搜索，約談8名消防員到案。消防員移送複訊時，對自己犯行感到抱歉，低聲表示「對不起」。新北市消防局指出，涉案同仁立即調離現職，靜候司法調查。

新北市長侯友宜昨說，公務人員一定不可以有任何非法圖利業者，如果查有案件屬實，該嚴辦就嚴辦。

檢廉調查，新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助鄭姓、陳姓殯葬業者搶生意，疑將送醫不治民眾的住處地址個資外洩，民眾家中才剛有親人送醫往生，殯葬業者即上門拜訪，表達欲承包後事，讓部分喪家困擾。

檢方上一波偵查命2名員警交保，陳姓業者羈押禁見。檢廉從扣案的業者手機與帳冊中，意外發現新北市消防局也涉案，昨天再度發動搜索約談。

據了解，檢廉前往新北市第二大隊及新莊、泰山分隊搜索，涉案消防員包括大隊本部及新莊、頭前、泰山、更寮、五工4個分隊。這些消防員都是負責接聽勤務電話者，每當碰到OHCA（到院前心肺功能停止）、呼吸中止等瀕臨死亡病患，有經驗的消防員研判有高度死亡可能，便會將病患姓名、地址洩漏給殯葬業者。

檢廉掌握，涉案消防員自2021年起與殯葬業者合作，洩漏往生民眾個資，若業者成功承攬喪事，每案可收取5千到1萬5千元不等報酬，各人不法所得從上萬元至數十萬元不等，合計約有數百萬元。