新北8消防員勾結殯葬業 消防局今晚發4點聲明

廉政署偵辦一起葬儀社洩密案，意外查到新北市消防局第二大隊部及下屬5個分隊共8名基層消防員，涉嫌將OHCA(到院前心肺功能停止)患者資料，洩漏給特定殯葬業者。今天上午廉政署、新北市調處兵分多路同步搜索，帶回涉案7名消防員返回調查，下午再帶回1人。新北市消防局回應指出，相關涉案同仁立即調離現職，靜候司法調查。

一、新北市消防局去年主動啟動調查並報請新北地方檢察署指揮偵辦，後續擴大清查殯葬業者延伸至消防單位進行調查。

二、該局第二大隊涉嫌8名消防員已於今天召開考績暨甄審委員會，將涉案人員調離現職單位，相關行政責任則待偵辦結果再行嚴懲議處，並全力配合檢廉偵辦。

三、針對此案，局長李清安已立即於今天下午2時30分召開防範策進作為研商會議，對於救護資訊系統強化資安保密措施，以防止案件資訊外洩，並要求所屬人員恪守法紀與遵守相關資安規定。

四、對於少數消防人員未能廉潔自持，做出違法而有損機關形象行為，消防局自始自終均秉持絕不姑息、依法嚴正查辦的堅定立場，以捍衛辛勤正直、戮力從公的全體消防人員的尊嚴與榮譽。