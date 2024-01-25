收賄洩密往生者個資給殯葬業者 涉案消防員：對不起
新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方今指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪汙違背職務收賄及洩密罪，前往新北市消防局第二大隊多處搜索，約談8名消防員，稍早涉案消防員移送新北檢複訊時，對自己犯行感到抱歉，低聲表示「對不起」。
檢廉調查，新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助鄭姓、陳姓殯葬業者搶生意，疑似將送醫不治民眾的住處地址等個資外洩，以致民眾家中才剛剛有親人送醫不治，殯葬業者隨即上門拜訪，表達欲承包後事的意願，讓部分喪家感到困擾。
上一波偵搜行動，檢察官訊後邱、陳2警各以5萬、10萬元交保，鄭姓業者10萬元交保，陳姓業者則羈押禁見。據了解，檢廉自上次查扣的業者手機、帳冊中，又發現新北市消防局第二大隊隊本部及5個分隊的勤務中心基層消防員也涉案，今天再度發動搜索、約談。
據了解，今天檢廉前往新北市第二大隊及新莊、泰山分隊搜索，涉案消防員則包括大隊本部及新莊、頭前、泰山、更寮、五工4個分隊。涉案消防員都是負責接聽勤務電話者，每當碰到OHCA（到院前心肺功能停止）、呼吸中止等瀕臨死亡的病患，有經驗的消防員經研判有高度死亡可能，便會將病患姓名、地址洩漏給殯葬業者。
檢廉掌握，涉案消防員自2021年起與不肖殯葬業者合作，洩漏往生民眾個資，若業者成功承攬喪事，事後每一案可收取5000到15000元不等的不法利益，各人不法所得上萬元到數十萬不等，合計不法所得恐達數百萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言