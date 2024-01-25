收賄洩密往生者個資給殯葬業者 涉案消防員：對不起

新北地檢署偵辦殯葬業者勾結新北市員警洩漏喪家個資案，清查發現新北市消防局也淪陷。檢方今指揮廉政署及警政署政風室，依涉犯貪汙違背職務收賄及洩密罪，前往新北市消防局第二大隊多處搜索，約談8名消防員，稍早涉案消防員移送新北檢複訊時，對自己犯行感到抱歉，低聲表示「對不起」。

檢廉調查，新北市警局勤務中心邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，為協助鄭姓、陳姓殯葬業者搶生意，疑似將送醫不治民眾的住處地址等個資外洩，以致民眾家中才剛剛有親人送醫不治，殯葬業者隨即上門拜訪，表達欲承包後事的意願，讓部分喪家感到困擾。

上一波偵搜行動，檢察官訊後邱、陳2警各以5萬、10萬元交保，鄭姓業者10萬元交保，陳姓業者則羈押禁見。據了解，檢廉自上次查扣的業者手機、帳冊中，又發現新北市消防局第二大隊隊本部及5個分隊的勤務中心基層消防員也涉案，今天再度發動搜索、約談。

據了解，今天檢廉前往新北市第二大隊及新莊、泰山分隊搜索，涉案消防員則包括大隊本部及新莊、頭前、泰山、更寮、五工4個分隊。涉案消防員都是負責接聽勤務電話者，每當碰到OHCA（到院前心肺功能停止）、呼吸中止等瀕臨死亡的病患，有經驗的消防員經研判有高度死亡可能，便會將病患姓名、地址洩漏給殯葬業者。