快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

台中大甲一男一女昏倒 疑似女子洗澡讓二人一氧化碳中毒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒意外，一名女子在家中洗澡時，疑因熱水器裝在陽台，卻有對外窗戶緊閉，造成她與浴室外的男子一氧化碳中毒，二人都送醫急救後，已恢復意識

台中市消防局今晚6點25分獲報，大甲區德興路需救護，報案人表示，家裡2名長者意識不清，因疑似在浴室內洗澡，懷疑一氧化碳中毒，消防局派遣大安、大甲及外埔分隊，出動消防車1輛、救護車2輛趕到現場救護。

救護員到場使用五用氣體偵測，測得室內一氧化碳數值為15ppm，救護車載送1名56歲女子、意識清楚送大甲光田醫院；另載送70歲男子、意識清楚送大甲光田醫院。

現場是5樓RC建築物，熱水器裝設在2樓後側陽台，陽台對外窗戶關閉狀態，男性昏倒在2樓浴室外、女性昏倒在浴室內。

台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒案，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒案，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒案，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒案，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

一氧化碳中毒 浴室 意識

延伸閱讀

洗完澡踏出浴室少一動作，男頭痛欲裂竟中風！冬天洗熱水澡遵循5步驟

高雄5口命案3稚子無辜喪命 「孩子非自願」祖父母估可領百萬補償金

新營惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象

高雄1家5口陳屍租屋處 複驗結果曝光！3稚子遭殺害無辜喪命

相關新聞

國1桃園段2車追撞！4人受傷送醫 一度「紫爆」大回堵

國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，事故占用中、外側車道，共4人受傷送醫，事故路段...

台南新營透天厝惡火釀2死 倖存女童仍與死神拔河

台南新營區中正路1處透天厝下午發生火警，消防人員據報趕往現場，火勢疑從一樓開始延燒一發不可收拾，立刻布起水線灌救，並架梯...

基隆民宅除濕機爆炸後燒毀 客廳燻黑一大片屋主嚇壞

基隆市福一街一處民宅屋主於今天傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員趕至查看，除濕機疑自燃，整...

台南燒烤店屋頂風管起火冒煙 消防人員出動雲梯車滅火

台南市東區中華東路一家燒烤店，今晚6點多2樓頂風管突然起火後冒出濃煙，店家報119並緊急疏散用餐中客人，消防人員到場後，...

台中大甲一男一女昏倒 疑似女子洗澡讓二人一氧化碳中毒

台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒意外，一名女子在家中洗澡時，疑因熱水器裝在陽台，卻有對外窗戶緊閉，造成她與浴室外的男...

怎開的？高雄男駕車自撞電線桿 側翻橫躺6米巷

郭姓男子今天傍晚駕駛三菱轎車行經高雄市三民區義華路287巷與褒揚街口，不慎自撞電線桿，整輛車側翻橫躺在巷口，所幸郭男僅輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。