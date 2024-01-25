台中大甲一男一女昏倒 疑似女子洗澡讓二人一氧化碳中毒
台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒意外，一名女子在家中洗澡時，疑因熱水器裝在陽台，卻有對外窗戶緊閉，造成她與浴室外的男子一氧化碳中毒，二人都送醫急救後，已恢復意識。
台中市消防局今晚6點25分獲報，大甲區德興路需救護，報案人表示，家裡2名長者意識不清，因疑似在浴室內洗澡，懷疑一氧化碳中毒，消防局派遣大安、大甲及外埔分隊，出動消防車1輛、救護車2輛趕到現場救護。
救護員到場使用五用氣體偵測，測得室內一氧化碳數值為15ppm，救護車載送1名56歲女子、意識清楚送大甲光田醫院；另載送70歲男子、意識清楚送大甲光田醫院。
現場是5樓RC建築物，熱水器裝設在2樓後側陽台，陽台對外窗戶關閉狀態，男性昏倒在2樓浴室外、女性昏倒在浴室內。
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