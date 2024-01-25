基隆民宅除濕機爆炸後燒毀 客廳燻黑一大片屋主嚇壞

基隆市福一街一處民宅屋主於今天傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員趕至查看，除濕機疑自燃，整個燒毀，延燒到客廳窗戶將室內都燻黑，幸好沒有人員受傷，但屋主嚇了一大跳。

基隆市消防防局今天下午5點多獲報，福一街110巷一處位3樓民宅，屋主稱屋內有疑似爆炸聲響，百福分隊立即出動2車3人前往查看，消防人員到現場時，發現並無人受傷，且已無火煙。

消防人員初步研判為客廳地面一台除濕機自燃，延燒到客廳窗戶且將室內燻黑，機體已燒得焦黑難辨型號，起火原因已採證調查。

基隆市消防局表示，目前公告回收的廠牌有12家，大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q、fujimaru等各式型號共計有54款，其製造期間多落在92到94年間，回收公告有附廠商的聯絡方式，請市民檢查除濕機，如果有吻合的廠牌機型，請立即停止使用，並且撥打廠商的專線回收汰換。

消防人員說，哪些是應回收的機型， 一般在除濕機的背部都有張貼其標示。正確使用除濕機應先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告及注意事項。