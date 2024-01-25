快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

基隆民宅除濕機爆炸後燒毀 客廳燻黑一大片屋主嚇壞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市福一街一處民宅屋主於今天傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員趕至查看，除濕機疑自燃，整個燒毀，延燒到客廳窗戶將室內都燻黑，幸好沒有人員受傷，但屋主嚇了一大跳。

基隆市消防防局今天下午5點多獲報，福一街110巷一處位3樓民宅，屋主稱屋內有疑似爆炸聲響，百福分隊立即出動2車3人前往查看，消防人員到現場時，發現並無人受傷，且已無火煙。

消防人員初步研判為客廳地面一台除濕機自燃，延燒到客廳窗戶且將室內燻黑，機體已燒得焦黑難辨型號，起火原因已採證調查。

基隆市消防局表示，目前公告回收的廠牌有12家，大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q、fujimaru等各式型號共計有54款，其製造期間多落在92到94年間，回收公告有附廠商的聯絡方式，請市民檢查除濕機，如果有吻合的廠牌機型，請立即停止使用，並且撥打廠商的專線回收汰換。

消防人員說，哪些是應回收的機型， 一般在除濕機的背部都有張貼其標示。正確使用除濕機應先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告及注意事項。

除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕。除濕機使用時，應與牆壁、家俱及窗簾保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。詳細資訊請至商品安全資訊網查詢

基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝
基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝
基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝
基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝
基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝
基隆民宅傳除濕機爆炸後燒毀，客廳燻黑一大片屋主嚇壞。記者游明煌／翻攝

除濕機 基隆

延伸閱讀

台南燒烤店屋頂風管起火冒煙 消防人員出動雲梯車滅火

阿嬤吃蛋餅噎到臉發紫 基隆護理師用這招成功救回

新北消防二大隊、新莊分隊疑洩個資遭搜索 侯友宜：該嚴辦就嚴辦

今年郵輪可望恢復7成 亞洲最大郵輪以基隆-沖繩雙母港

相關新聞

國1桃園段2車追撞！4人受傷送醫 一度「紫爆」大回堵

國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，事故占用中、外側車道，共4人受傷送醫，事故路段...

台南新營透天厝惡火釀2死 倖存女童仍與死神拔河

台南新營區中正路1處透天厝下午發生火警，消防人員據報趕往現場，火勢疑從一樓開始延燒一發不可收拾，立刻布起水線灌救，並架梯...

基隆民宅除濕機爆炸後燒毀 客廳燻黑一大片屋主嚇壞

基隆市福一街一處民宅屋主於今天傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員趕至查看，除濕機疑自燃，整...

台南燒烤店屋頂風管起火冒煙 消防人員出動雲梯車滅火

台南市東區中華東路一家燒烤店，今晚6點多2樓頂風管突然起火後冒出濃煙，店家報119並緊急疏散用餐中客人，消防人員到場後，...

高雄轎車撞機車卡診所前釀6傷　女子滿臉血護理師關切

鄭姓男子今天傍晚4時41分許駕車沿高雄市大寮區萬丹路左轉鳳林三路，撞及同向左轉的蔡姓機車女騎士，車子撞向中醫診所前的柱子...

台中大甲一男一女昏倒 疑似女子洗澡讓二人一氧化碳中毒

台中市大甲區今晚發生疑似一氧化碳中毒意外，一名女子在家中洗澡時，疑因熱水器裝在陽台，卻有對外窗戶緊閉，造成她與浴室外的男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。