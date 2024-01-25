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國1桃園段2車追撞！4人受傷送醫 一度「紫爆」大回堵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，事故占用中、外側車道，共4人受傷送醫，事故路段後方一度回堵超過7公里，時速剩不到10公里，詳細肇因還有待釐清。

國1北向43.3公里處桃園路段今下午3點40分許發生車禍，消防人員獲報到場發現為一輛小貨車追撞一輛休旅車，疑似未保持適當車距釀禍，小貨車右前方車頭破損，休旅車的左後方車尾則嚴重凹陷，滿地破碎車殼。事故占用中、外側車道，後方一度回堵7公里，時速更「紫爆」僅剩不到10公里。

這場車禍共造成4人受傷，33歲簡姓男子左膝4公分撕裂傷、11歲鄭姓男童左後腦杓紅腫、7歲鄭姓女童右後腦杓紅腫及70歲鄭姓男子右手肘疼痛，皆意識清楚，送醫治療後無大礙，詳細肇因及後續責任有待調查釐清。

國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，4人受傷送醫。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，4人受傷送醫。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，4人受傷送醫。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向43.3公里桃園路段，今下午3點多發生一輛休旅車和小貨車追撞，4人受傷送醫。記者周嘉茹／翻攝

休旅車 車道

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