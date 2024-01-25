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阿嬤吃蛋餅噎到臉發紫 基隆護理師用這招成功救回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名80多歲阿嬤日前吃早餐蛋餅、蘿蔔糕時，疑因吃太快噎到臉發紫，異物卡住喉嚨，無法咳出，非常難受，緊急向119求救，救護車立即出勤，並由護理師接手線上指導，在電話裡指導家屬實施哈姆立克法急救，實施數次後及時將異物咳出，成功救回阿嬤。

消防局勤務中心護理師莊佩馨21日上午接到報案，她在電話中指導家屬用哈姆立克法，在實施2次以後，阿嬤有吐出一些東西，但還是有東西卡在喉嚨很難受，臉部也發紫。

莊佩馨鼓勵家屬再繼續做，又吐出一些東西含在嘴巴，她請家屬快將東西挖出，隨後在電話聽到一聲「啊」的聲音，家屬表示，是阿嬤發出的聲音，顯示東西已吐出。

這時119電話裡也聽到救護車抵達，救護人員進入民眾家裡，確認阿嬤已經恢復正常，也表示不必送醫，消防局今天再去電關心，家屬表示阿嬤一切正常。

消防局救災救護指揮科表示，當患者發生異物梗塞，但仍可呼吸時，請立即詢問患者是否噎到了，然後鼓勵患者用力咳嗽，切勿干擾患者自發性的咳嗽與呼吸，立即撥打119；當患者出現咳嗽困難、無法呼吸，或呈現缺氧狀態時，請立即詢問患者是否噎到了，若病人無法發出聲音或回應時，除了撥119求救，要即刻施行哈姆立克急救法。

怎麼做呢？在傷病患後面使雙腳成弓箭步、前腳膝蓋置於傷病患胯下、上半身靠近或貼緊病患背部以穩住病患，一手握拳（大拇指與食指形成之拳眼面向肚子）放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭，雙手用力向病患的後上方快速瞬間重複推擠，且隨時留意是否有異物吐出，直到異物被排除為止。

消防局說，異物哽塞的發生，患者從發生到昏迷，往往只有幾分鐘的反應時間，如果儘早實施哈姆立克將異物排除，會幫助患者恢復正常呼吸，及時挽救患者生命。

阿嬤吃蛋餅噎到臉發紫，基隆護理師哈姆立克法成功救回。圖／消防局提供
阿嬤吃蛋餅噎到臉發紫，基隆護理師哈姆立克法成功救回。圖／消防局提供

患者 異物 阿嬤

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