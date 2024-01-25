台南新營透天厝惡火釀2死 倖存女童仍與死神拔河

台南新營區中正路1處透天厝下午發生火警，消防人員據報趕往現場，火勢疑從一樓開始延燒一發不可收拾，立刻布起水線灌救，並架梯從鄰戶陽台進入透天厝2樓救人，在浴室找到林女及她的一對兒女，3人當場都沒呼吸心跳，緊急送醫搶救後，林女與3歲男童宣告不治，4歲女童恢復生命徵象但仍不穩定，轉送成大醫院救治。

南市消防局今天下午2點30分獲報，新營區中正路這處透天厝起火，立刻派遣新營等11分隊、4梯次23車42人，2點37分抵達現場，2點40分得知2樓有人受困，2點43分進入搶救，2點54分火勢控制後，3點4分在2樓浴室救出1大、2小送醫。

據了解，新營區華園社區這間透天厝已有30年屋齡，由林姓屋主承租給王姓一家3代11人同住，王男與妻子、大女兒家3人、小女兒到宜蘭旅遊，長子到工業區上班，大女兒兒子到校上課，留媳婦與兩名孫兒在家，沒想到竟發生如此慘劇。

該社區是無尾巷，巷口就是市議員李宗翰服務處，服務處工作人員說，火警發生時疑似有聽到人大喊「救命」，隨後就看到濃煙密佈、火勢不斷竄出，報案後消防隊員很快趕到現場，一邊滅火一邊入內內救人，3人被救下時臉上都是汙漬。