月嫂騙財？高雄男受騙66萬7000元 警：已約談到案說明

高雄28歲鄭姓男子前晚來道仁武分局澄觀派出所報案，他聲稱去年於網路替坐月子的老婆搜尋許姓月嫂到家服務，許女當時介紹投資機會並預支薪水，自去年11月截至今年1月，鄭男共匯款66萬元，但後續許女竟了無音訊；警方表示目前已掌握月嫂身分通知到案釐清。

鄭男指出，老婆去年坐月子期間，許女還聲稱有投資機會可介紹，鄭男當時不疑有他，去年11月12日當晚6時許，匯款4萬3000元給許女，之後陸續於11月28日至今年1月9日，匯款26次至許女指定帳戶，總計損失66萬7000元。

日前，鄭男老婆在多人臉書社團中，貼長文分享被自身遭誆騙過程，提醒坐月子的媽媽們，別上當受騙！

鄭男老婆表示，許女一天9小時，行情也不便宜，當時因對方急著確認坐月子檔期，夫妻倆即以視訊簽約並3萬元訂金。在坐月子期間，雙方相處融洽，還會分享許女老公開中藥行替人拔罐、把脈、看面相等日常瑣事。

當坐月子服務告一段段落時，許女向鄭男介紹投資利息高能賺取外快的機會，還聲稱「都是穩的啦！」不會跑路等話術，讓夫妻倆誤信成了冤大頭。

「11月投資，12月還有利息，1月下旬開始，不讀不回！」鄭男老婆指出，在投資這段期間，每到應繳利息時，許女就會搬出一籮筐如家人住院、親友借款等理由推延，讓她心中存疑。

由於，許女之後還繼續要求鄭男出金，在鄭男老婆勸戒下，許女遭受拒絕，之後一到該還款日子，許女開始不讀不回，至今連電話也不接。

鄭男老婆表示，有其他月嫂告知，在臉書社團中，過去就曾出現類似情況，恐為同一人所為，據悉，許女雖為台北人，擔任月嫂工作期間，多寄宿雇主家中，因此，去年曾寄宿在台南、高雄等地。