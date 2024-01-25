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詐團假股市投資群吸金1.8億 刑事局逮57人送辦

中央社／ 台中25日電

余姓男子組成詐騙集團，誘使被害人加入投資股票Line群組，假冒「貝萊德」投資App，有81人受騙匯款投資、被害金額逾新台幣1.8億元，刑事局日前逮捕余男等57人送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，警方分析165反詐騙資料庫，發現假冒「貝萊德」投資App假投資詐騙涉及被害人數眾多，統計民國111年至112年被害人數共81人，財損金額逾1億8201萬餘元，單一最高被害人金額達2530萬餘元。

案經刑事局電信偵查大隊第二隊與高雄、台北、新北、台中、台南、新竹、彰化、南投等地警察局組成專案小組，並報請當地地檢署指揮偵辦。

專案小組查出，詐團主嫌余男先以位於柬埔寨的機房端，以「投資飆股」為話術，隨機誘使被害人加入投資股票Line群組「股市研討社」，由假股票老師及助理要被害人手機下載並註冊假投資App「貝萊德」，接著要求被害人轉帳入金至詐騙集團提供的人頭帳戶。

投資群組接著指示被害人，每天跟隨假投資老師玩當沖，初期股票若贏錢詐團會先少量出金，取得被害人信任，待被害人投入大量金額後，即以系統錯誤無法順利出金為由，將被害人踢出Line群組，且假投資App也會隨之停用。

另外，當被害人到銀行要轉帳遇到行員攔阻時，詐團則會利用Line「官方客服」身分，將偽造的轉帳單據傳送給被害人，並同時傳送偽造的「貝萊德證券投資顧問事業營業執照」，取信被害人持續轉帳。

全案歷時專案小組蒐證與查緝後，自110年底至112年底共經10波專案搜索行動，分別在高雄、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南等地區執行搜索與拘提，查獲詐騙集團共計余男等57名涉案人到案。

警方並查扣現金新台幣800萬餘元、美金6200元、日幣23萬元、虛擬貨幣泰達幣共18萬1924餘顆（約新臺幣590萬餘元），及進口轎車、手機、電腦主機等贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，將余男等人移送各管轄地檢署偵辦。

詐騙集團 新竹 台幣

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