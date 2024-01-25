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影／新北8消防洩個資勾結殯葬業 消防局火速處理：調離現職
廉政署偵辦一起葬儀社洩密案，意外查到新北市消防局第二大隊部及下屬5個分隊共8名基層消防員，涉嫌將OHCA(到院前心肺功能停止)患者資料，洩漏給特定殯葬業者。今天上午廉政署、新北市調處兵分多路同步搜索，帶回涉案7名消防員返回調查，下午再帶回1人。新北市消防局回應指出，相關涉案同仁立即調離現職，靜候司法調查。
據了解，新北市消防局第二大隊部及新莊、頭前、泰山、更寮等四個分隊共7名基層消防員，疑似洩漏OHCA患者個資給特定殯葬業者，遭廉政署鎖定。今天上午廉政署、新北市調處派員兵分多路前往搜索，並帶回涉案7名消防員調查。下午3點多，再於五工分隊帶回1名消防員。
今天下午3時許，新北市消防局第二大隊副大隊長吳崇銘出面說明，有關基層同仁疑似洩漏個資案，相關涉案同仁經召開考績會，立即調離現職，靜候調查。重申，消防局本著毋枉毋縱原則，依法辦理。
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