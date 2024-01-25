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新營惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象
台南新營區中正路1處透天厝下午發生火警，消防人員趕到現場發現屋子傳出大量火煙，迅速壓制火勢，並架梯爬上2樓救人，發現1名女子、一對兒女受困在浴室內，已經失去生命跡象，目前分別送往柳營奇美醫院、衛福部新營醫院搶救。
救災人員向鄰居詢問得知，此屋子為3代同住，其中祖父母剛好到北部旅遊，但約40歲母親、6歲兒子、4歲女兒當時發現起火，疑逃生受阻，便躲到浴室內，導致濃煙嗆暈，救出時意識不清，仍在醫院搶救中。
南市消防局下午2點30分獲報，新營區中正路的1動4樓透天厝起火，第一時間得知1樓起火冒煙，且有3人受困，派遣新營等11分隊，共計4梯次出動23車42人，2點37分抵達現場，2點40分得知2樓有人受困，2點43分進入搶救，2點54分火勢控制後，3點4分在2樓浴室救出1大、2小。
消防局將母親及兒子送柳營奇美醫院，女兒送衛福部新營醫院；據了解，其中女童經過搶救後，3點37分恢復生命徵象，消防局啟動救護跳島機制，緊急從新營醫院轉送至永康奇美醫院進行後續救治，另母親及兒子尚在搶救中。
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