中市婦人借620萬買未上市股票 警識破攔阻受騙
台中市警方日前接獲銀行人員通報有婦人要提領320萬元給兒子創業，警方到場追查發現婦人向友人借款620萬元要投資未上市股票，還好警方及時攔阻而未受騙。
台中市警察局第六分局今天表示，22日接獲銀行人員通報指稱1名黃姓婦人（50歲）欲提領新台幣320萬元現金給兒子創業使用，警方與婦人兒子連繫發現兒子竟完全不知情，這名兒子擔心媽媽受騙，隨後趕到銀行關心。
警方進一步了解得知，婦人向友人借款620萬元，經聯繫這名友人才知道，婦人欲投資未上市股票才借款620萬元，警方在全盤了解過後，認為黃女有遭詐疑慮，於是說明這種方式都是常見詐騙手法之一。
警方指出，黃女在警方苦口婆心的勸導下，終於想通不提領現金320萬元，並將借來的620萬元匯還給友人，黃女及兒子後來不斷感謝警方，驚險逃過這次的詐騙。
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