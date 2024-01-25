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花蓮民宅昨大火小兄妹命喪火場 今晨復燃嚇壞鄰居

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣新城鄉嘉里村一處民宅昨天下午起火，造成兩名小兄妹不幸死亡，不料今天凌晨又冒出火光。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉嘉里村一處民宅昨天下午起火，造成兩名小兄妹不幸死亡，不料今天凌晨又冒出火光。圖／民眾提供
花蓮縣新城鄉嘉里村昨天下午民宅失火，造成兩名年僅4歲、2歲的小兄妹不幸身亡，還有2名大人重傷尚未脫險。起火地點今天凌晨二度起火，幸好火勢很快撲滅，消防人員已進行火場鑑識調查起火原因，縣長徐榛蔚今天探視受災戶並發放慰問金。

嘉里村嘉里四路一棟2層樓鋼筋混凝土建物昨天下午3時許起火，當時屋內有67歲卿姓屋主，同住的3名年幼姪孫，以及租住2樓的55歲張姓女租客在家，因火勢猛烈，除了5歲林姓女童逃生求救，4歲林姓男童和2歲林姓女童及卿、張兩人都受困火場。

消防人員前往灌救，先架梯將受困二樓陽台的張姓婦人救出，火勢控制後，又在一樓發現另外卿姓長者及2名幼童，3人被救出時都有大面積燒燙傷且失去意識，消防人員緊急將傷者送花蓮慈濟醫院搶救，兩童不治，卿、張還在加護病房治療。

不料，今天凌晨12時30分許，起火的民宅疑因屋內有大批堆置物，再度冒出熊熊火光，嚇壞附近鄰居，趕緊通報消防隊。轄區消防人員獲報趕往，很快將火勢撲滅，消防局火災調查科人員今天已到火場鑑識，調查起火原因。

這起火警也延燒到隔壁一戶人家，縣府社會處昨天已安置災民，提供餐食和保暖衣物，縣長徐榛蔚今天由秀林鄉長王玫瑰、景美村長田廣增、縣府社會處副處長黃舒儀等人前往探視，致贈慰問金，給死者家屬溫暖擁抱。

縣府表示，對受災家庭發放每戶1萬元慰問金，重傷者2萬元慰問金，罹難者家屬3萬元慰問金，另將根據新城鄉公所陳報的災情，審核補助安遷救助金，每戶最高核發5口，每口2萬元。

花蓮縣長徐榛蔚（右2）、秀林鄉長王玫瑰（右）等人今天探視火災受難家屬，給予關懷。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右2）、秀林鄉長王玫瑰（右）等人今天探視火災受難家屬，給予關懷。圖／花蓮縣政府提供

徐榛蔚 花蓮 火災

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