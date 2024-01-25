擔心父走失…細心兒超前準備 手機殼裡藏玄機 助警尋家人

新北市劉姓男子因擔心高齡父親走失，超前部署，早早在父親手機殼背面，預先留有自己姓名及電話，果真讓中和警方即時連繫家屬將人平安帶返家。圖／警方提供 新北市劉姓男子因擔心高齡父親走失，超前部署，早早在父親手機殼背面，預先留有自己姓名及電話，果真劉男父親日前獨自外出迷途，坐在中和路邊，中和員警獲報到場，即時連繫家屬將人平安帶返家。

新北市中和警中原派出所員警張簡明傑、林郁翔二人，日前下午4時許獲報，中和區中原街疑似有一名迷途老翁，獨自一人坐在路邊，老翁因口語上無法清楚表達自己的姓名及住處，身上也沒有攜帶證件，正當員警打算以人臉辨識系統識別劉翁身分時，林員眼睛一尖，看到劉翁手機殼背後留有紙條，紙條內有老翁兒子劉姓男子的姓名及聯絡電話，林員立刻聯絡劉男前來接人，短短8分鐘內劉男便慌慌張張騎機車趕到現場。

原來劉男平日上班沒辦法時刻陪伴在劉翁身旁，但高齡父親腦部機能退化卻又喜歡散步活動身體，他便在父親手機殼裡留了自己的聯絡方式，本意是要父親走累了打電話通知載他回家，沒想到卻靠著這張紙條，讓員警聯絡到劉男，他說，父親早上出門後就沒有音訊，正愁要去哪裡找父親，就接到員警的通知，頻頻感謝員警的協助。