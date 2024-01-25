影／右切車擦撞？加油站前高雄機車男失控摔 撞進路邊停車底

高雄46歲李姓男駕駛今天上午9時許行經鳳仁路外快車道時，由北向南右切至慢車道，不慎與同向直行20歲呂姓男騎士發生擦撞，呂男閃避不及瞬間滑倒，再次撞上靜止加油站前轎車。警方獲報協助疏導交通，並對兩駕駛酒測，測得數值均為0，全案詳細肇因仍待釐清。

仁武分局指出，鳳仁路與竹楠路口處，今晨發生轎車與機車擦撞意外；經瞭解，李男駕駛轎車原本沿鳳仁路行駛快車道外側，當他要右切至慢車道時，正好呂男騎機車沿鳳仁路慢車道直行，兩車不慎發生擦撞，導致呂男機車瞬間滑倒，由於車速加上衝撞力，連車帶人滑至路邊轎車車底。

雖波及路邊靜止車輛，但萬幸的是，呂男並未連車帶人誤撞入加油站內，呂當下意識清楚，僅肢體擦挫傷，由消防人員送醫救護傷口。