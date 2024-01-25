死灰復燃！澎湖昨夜掩埋場起大火 消防花2小時注水灌救

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，前天下午接近6時許，意外發生廢棄物燃燒意外，怎料，昨晚死灰復燃，且因風勢強勁，火勢向南延燒，消防員現場拉起4條水線灌救，環保局也調度兩輛挖掘機進場開挖，所幸2小時後，火勢撲滅，燃燒面積達1000平方公尺。

澎湖縣消防局指出，前天才派遣第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊，共9車20人前往紅羅村垃圾掩埋場搶救。

怎料，才過一天，在強勁風勢助長下，底層未完全撲滅的廢棄物悶熱復燃，火勢快速向南延燒，但進出掩埋場道路狹窄，車輛進出動線不佳，造成搶救困難。

為有效控制撲滅火勢，前晚才出勤滅火的同批消防局勤務人員，抵達火場後，延伸部署4條水線，分區3線水線從西側全力搶救，另一線則從中間灌救，另環保局亦調度2部挖掘機進場配合開挖底層垃圾。